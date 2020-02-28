Випуск новин за 14:00: Готовність України до коронавірусу. Штраф Newsone за мову ворожнечі

У випуску новин за 28 лютого станом на 14:00 – українські медики тренуються приймати людей з коронавірусом, аби в реальних умовах не розгубитися і не допустити розповсюдження вірусу. Нацрада наклала штраф на телеканал Медведчука Newsone за розпалювання ворожнечі. Канал має заплатити 105 тисяч гривень за заклики до агресії.

Також у випуску:

Двох пацієнтів з Буковини, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, інфікування Covid-19 не підтвердилося.

27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії у регіоні Ідліб, щонайменше 33 військових загинули.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала переносити та скасовувати свої рейси до Італії. Причина – спалах коронавірусу в Європі.