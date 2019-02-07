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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 14:00: Подростковая драка в Житомире. Решение суда по пленным морякам

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 14:00 – сеть возмутило видео, на котором в Житомире девушка избивает другую. По факту драки начали уголовное производство. Московский суд отклонил апелляции адвокатов четырех пленных украинских моряков Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко. Ребят привезли в зал суда, однако заседание проходило за закрытыми дверями.

      Также в выпуске:

      Во Львове правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко.

      В Стамбуле спасли 13 человек из-под завалов многоэтажки.

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      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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