Выпуск новостей за 14:00: Подростковая драка в Житомире. Решение суда по пленным морякам

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 14:00 – сеть возмутило видео, на котором в Житомире девушка избивает другую. По факту драки начали уголовное производство. Московский суд отклонил апелляции адвокатов четырех пленных украинских моряков Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко. Ребят привезли в зал суда, однако заседание проходило за закрытыми дверями.

Также в выпуске: Во Львове правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко. В Стамбуле спасли 13 человек из-под завалов многоэтажки.