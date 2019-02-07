Выпуск новостей за 14:00: Подростковая драка в Житомире. Решение суда по пленным морякам
В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 14:00 – сеть возмутило видео, на котором в Житомире девушка избивает другую. По факту драки начали уголовное производство. Московский суд отклонил апелляции адвокатов четырех пленных украинских моряков Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко. Ребят привезли в зал суда, однако заседание проходило за закрытыми дверями.
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Источник: 24 канал
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