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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Випуск новин за 14:00: Підліткова бійка у Житомирі. Рішення суду щодо полонених моряків

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 14:00 – мережу обурило відео на якому у Житомирі дівчина гамселить іншу. За фактом бійки розпочали кримінальне провадження. Московський суд відхилив апеляції адвокатів чотирьох полонених українських моряків Андрія Шевченка, Богдана Головаша, Сергія Попова і Володимира Терещенка. Хлопців привезли до зали суду, проте засідання проходило за закритими дверима.

      Також у випуску:

      У Львові правоохоронці затримали підозрюваного в організації вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка. 

      У Стамбулі врятували 13 людей з-під завалів багатоповерхівки.

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      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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