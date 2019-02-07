Випуск новин за 14:00: Підліткова бійка у Житомирі. Рішення суду щодо полонених моряків
У випуску новин за 7 лютого станом на 14:00 – мережу обурило відео на якому у Житомирі дівчина гамселить іншу. За фактом бійки розпочали кримінальне провадження. Московський суд відхилив апеляції адвокатів чотирьох полонених українських моряків Андрія Шевченка, Богдана Головаша, Сергія Попова і Володимира Терещенка. Хлопців привезли до зали суду, проте засідання проходило за закритими дверима.
Також у випуску:
У Львові правоохоронці затримали підозрюваного в організації вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка.
У Стамбулі врятували 13 людей з-під завалів багатоповерхівки.
Джерело: 24 канал
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