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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Рада приняла закон об обновлении ГБР. Об Украине на саммите НАТО

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 14:00 – сегодня парламент принял закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. Документ предусматривает увольнение Романа Трубы с должности главы ГБР. Несмотря на то, что Украина не участвует в саммите, генсек Йенс Столтенберг сообщил, что во время заседания члены поднимут вопрос о ситуации в государстве.

      Также в выпуске:

      Предполагаемым убийцам трехлетнего сына нардепа Вячеслава Соболева вручили подозрение в заказном убийстве.

      Телеграм-канал "Трубу прорвало" обнародовал новую порцию компромата на голову Госбюро расследований Романа Трубу.

      НАБУ задержало экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.

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      Теги: Верховная Рада Государственное бюро расследований Роман Труба НАТО Выпуск новостей Генсек НАТО
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