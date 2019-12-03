Выпуск новостей за 14:00: Рада приняла закон об обновлении ГБР. Об Украине на саммите НАТО

В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 14:00 – сегодня парламент принял закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. Документ предусматривает увольнение Романа Трубы с должности главы ГБР. Несмотря на то, что Украина не участвует в саммите, генсек Йенс Столтенберг сообщил, что во время заседания члены поднимут вопрос о ситуации в государстве.

Также в выпуске: Предполагаемым убийцам трехлетнего сына нардепа Вячеслава Соболева вручили подозрение в заказном убийстве. Телеграм-канал "Трубу прорвало" обнародовал новую порцию компромата на голову Госбюро расследований Романа Трубу. НАБУ задержало экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину. Сильные снегопады накрыли несколько областей в Украине.