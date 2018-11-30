Выпуск новостей за 14:00: Суд по делу секс-скандала с начальником полиции. Перевозка моряков

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 14:00 – Печерский суд избирает меру пресечения блогеру и политтехнологу, которые якобы организовали провокацию. Барабошку избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога в 3 миллиона гривен. Всех украинских моряков вывезли из симферопольского СИЗО. Их сейчас везут в Москву – скорее всего, в СИЗО в Лефортово.

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