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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Суд по делу секс-скандала с начальником полиции. Перевозка моряков

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 14:00 – Печерский суд избирает меру пресечения блогеру и политтехнологу, которые якобы организовали провокацию. Барабошку избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога в 3 миллиона гривен. Всех украинских моряков вывезли из симферопольского СИЗО. Их сейчас везут в Москву – скорее всего, в СИЗО в Лефортово.

      Также в выпуске:

      Украина запрещает въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

      СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

      После решения о военном положении резервисты готовы стать в строй.

      Теги: Выпуск новостей Конфликт в Азовском море Полиция Секс-скандал Судьи Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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