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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Выпуск новостей за 14:00: Заседание ТКГ в Минске. Время встречи в нормандском формате

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 14:00 – о разведении сил и техники на Донбассе поговорят сегодня в Минске. Там уже началось заседание трехсторонней контактной группы. Встреча президентов в нормандском формате может произойти уже в следующем месяце. Об этом журналистам сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

      Также в выпуске:

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      Народные депутаты начали рассмотрение изменений в судебную реформу.

      Рейтинг Зеленского начал падать.

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      Теги: Минские договоренности Нормандский формат Выпуск новостей
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