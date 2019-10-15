Выпуск новостей за 14:00: Заседание ТКГ в Минске. Время встречи в нормандском формате

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 14:00 – о разведении сил и техники на Донбассе поговорят сегодня в Минске. Там уже началось заседание трехсторонней контактной группы. Встреча президентов в нормандском формате может произойти уже в следующем месяце. Об этом журналистам сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Также в выпуске: Тайфун в Японии унес жизни по меньшей мере 66 человек. Народные депутаты начали рассмотрение изменений в судебную реформу. Рейтинг Зеленского начал падать.