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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 16:00: Похороны мальчика в Переяславе-Хмельницком. Молния ударила в дом

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 16:00 – с 5-летним Кириллом, жизнь которого оборвала пуля, попрощались в его родном городе – Переяславе-Хмельницком. На похороны пришли сотни людей. Однако когда мальчика отпевали его бабушке стало плохо. В Тернополе молния попала в девятиэтажный дом и из-за перепада напряжения сгорела почти вся система обеспечения здания.

      Также в выпуске:

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Выпуск новостей Стихийный бедствия Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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