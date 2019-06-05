Выпуск новостей за 16:00: Похороны мальчика в Переяславе-Хмельницком. Молния ударила в дом
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 16:00 – с 5-летним Кириллом, жизнь которого оборвала пуля, попрощались в его родном городе – Переяславе-Хмельницком. На похороны пришли сотни людей. Однако когда мальчика отпевали его бабушке стало плохо. В Тернополе молния попала в девятиэтажный дом и из-за перепада напряжения сгорела почти вся система обеспечения здания.
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Источник: 24 канал
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