Выпуск новостей за 16:00: Порошенко подписал закон о языке. Новое оружие для полиции
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 16:00 – Президент Украины Петр Порошенко таки подписал закон о языке, который почти два месяца рассматривала Верховная Рада и пыталась внести поправки. Украинский патрульным выдадут оружие, которое носят их европейские и американские коллеги – пистолеты-пулеметы МП-5. Сколько денег на это потратили – не сообщается.
Также в выпуске:
Во Львове и в Кривом Роге неизвестные сообщили о минировании более 40 объектов.
Парламентский комитет собрался на заседание, где должен рассмотреть все варианты дат инаугурации.
Правительство расширило санкции против России – увеличился список товаров, которые нельзя ввозить с территории страны-агрессора.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии