Выпуск новостей за 16:00: Порошенко подписал закон о языке. Новое оружие для полиции

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 16:00 – Президент Украины Петр Порошенко таки подписал закон о языке, который почти два месяца рассматривала Верховная Рада и пыталась внести поправки. Украинский патрульным выдадут оружие, которое носят их европейские и американские коллеги – пистолеты-пулеметы МП-5. Сколько денег на это потратили – не сообщается.

Также в выпуске: Во Львове и в Кривом Роге неизвестные сообщили о минировании более 40 объектов. Парламентский комитет собрался на заседание, где должен рассмотреть все варианты дат инаугурации. Правительство расширило санкции против России – увеличился список товаров, которые нельзя ввозить с территории страны-агрессора.

Источник: 24 канал