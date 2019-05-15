Випуск новин за 16:00: Порошенко підписав закон про мову. Нова зброя для поліції
У випуску новин за 15 травня станом на 16:00 – Президент України Петро Порошенко таки підписав закон про мову, який майже два місяці розглядала Верховна Рада та намагалась внести поправки. Українським патрульним видадуть зброю, яку носять їхні європейські й американські колеги – пістолети-кулемети МП-5. Скільки грошей на це витратили – не повідомляють.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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