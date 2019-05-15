Випуск новин за 16:00: Порошенко підписав закон про мову. Нова зброя для поліції

У випуску новин за 15 травня станом на 16:00 – Президент України Петро Порошенко таки підписав закон про мову, який майже два місяці розглядала Верховна Рада та намагалась внести поправки. Українським патрульним видадуть зброю, яку носять їхні європейські й американські колеги – пістолети-кулемети МП-5. Скільки грошей на це витратили – не повідомляють.

Також у випуску: У Львові та у Кривому Розі невідомі повідомили про мінування понад 40 об'єктів. Парламентський комітет зібрався на засідання, де має розглянути всі варіанти дат інавгурації. Уряд розширив санкції проти Росії – збільшився список товарів, які не можна ввозити з території країни-агресора.

Джерело: 24 канал