Выпуск новостей за 17: 00: решение касательно пленных в РФ моряков. Выборы в Европарламент
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 17:00 – международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков, а также вернуть три корабля. Согласно подсчетам экзит-полов, пока что в выборах в Европарламент лидируют проевропейские силы.
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Источник: 24 канал
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