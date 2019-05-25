Выпуск новостей за 17: 00: решение касательно пленных в РФ моряков. Выборы в Европарламент

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 17:00 – международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков, а также вернуть три корабля. Согласно подсчетам экзит-полов, пока что в выборах в Европарламент лидируют проевропейские силы.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков может стать первым сигналом о готовности России к миру. Шквальный ветер и грозы оставили без света почти 70 населенных пунктов в пяти областях Украины. Одиозный помощник Путина по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился, его место займет высланный из Беларуси посол Михаил Бабич. 25 мая в Киеве откроют пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Источник: 24 канал