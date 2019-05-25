18:56
25 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская обида и подводная месть Путина
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, сегодня
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА

      Выпуск новостей за 17: 00: решение касательно пленных в РФ моряков. Выборы в Европарламент

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 17:00 – международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков, а также вернуть три корабля. Согласно подсчетам экзит-полов, пока что в выборах в Европарламент лидируют проевропейские силы.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков может стать первым сигналом о готовности России к миру.

      Шквальный ветер и грозы оставили без света почти 70 населенных пунктов в пяти областях Украины.

      Одиозный помощник Путина по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился, его место займет высланный из Беларуси посол Михаил Бабич.

      25 мая в Киеве откроют пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

      blog_ava
      Почему украинские политики массово худеют: впечатляющие изменения в фото
      сегодня
      794
      Теги: ООН Украинские моряки в плену Европарламент Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Он сделал так, как должен был сделать каждый, – мать пленного украинского моряка Небылицы
      сегодня , 17:47 Он сделал так, как должен был сделать каждый, – мать пленного украинского моряка Небылицы
      65
      Британские СМИ об отставке Терезы Мэй: Выносливость – не стратегия
      сегодня , 17:15 Британские СМИ об отставке Терезы Мэй: Выносливость – не стратегия
      Світлана Попова 217
      Топ-5 самых красивых парков Европы
      сегодня , 17:00 Топ-5 самых красивых парков Европы
      110
      Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      сегодня , 16:02 Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      Сергій Якименко 228
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сегодня , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 411
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук