Выпуск новостей за 18:00: Сетевой маркетинг на выборах. Законная ли агитация от военных

В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 13:00 – активисты сети "Опора" зафиксировали подготовку подкупа избирателей штабом Петра Порошенко. Агитаторы искали тех, кто будет голосовать за действующего президента, под видом опроса. Многие политики пытаются заручиться поддержкой украинских воинов в своей политической кампании. Журналисты 24 канала выяснили, являются ли такие действия законными

Также в выпуске: Из списков ОРДЛО на обмен пленными исчезло 13 украинцев, Киев требует объяснений от окупантив. По данным социологической группы "Рейтинг", Владимир Зеленский вырвался в лидеры президентских рейтингов. "Киборги" сдают свои награды в знак протеста против поддержки Тимошенко главой одной из ветеранских организаций.