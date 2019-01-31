Выпуск новостей за 18:00: Сетевой маркетинг на выборах. Законная ли агитация от военных
В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 13:00 – активисты сети "Опора" зафиксировали подготовку подкупа избирателей штабом Петра Порошенко. Агитаторы искали тех, кто будет голосовать за действующего президента, под видом опроса. Многие политики пытаются заручиться поддержкой украинских воинов в своей политической кампании. Журналисты 24 канала выяснили, являются ли такие действия законными
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Источник: 24 канал
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