Выпуск новостей за 19:00: Годовщина расстрелов на Майдане. Влияние РФ на выборы в Украине
В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 19:00 – ровно 5 лет назад мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. "Беркут" цинично воспользовался объявленным перемирием, смог вплотную приблизиться к баррикадам и пошел в полномасштабное наступление. Бывшие руководители, которые после Майдана сбежали в Россию, настойчиво советуют украинцам не переизбирать действующего президента.
Также в выпуске:
На что украинские избиратели способны ради денег.
Источник: 24 канал
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