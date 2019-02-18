Выпуск новостей за 19:00: Годовщина расстрелов на Майдане. Влияние РФ на выборы в Украине

В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 19:00 – ровно 5 лет назад мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. "Беркут" цинично воспользовался объявленным перемирием, смог вплотную приблизиться к баррикадам и пошел в полномасштабное наступление. Бывшие руководители, которые после Майдана сбежали в Россию, настойчиво советуют украинцам не переизбирать действующего президента.

Также в выпуске: На что украинские избиратели способны ради денег.