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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Подсчет голосов в ЦИК. Флешмоб в соцсетях относительно выборов

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 19:00 – участие в голосовании приняли более 18 миллионов избирателей. После подсчета 99,68% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский с 30,22%, вторым идет действующий президент Петр Порошенко – 15,95%.#Дебати_челендж– флешмоб уже распространяется по социальным сетям. Люди постят призывы и свои мысли касательно встречи победителей первого тура

      Также в выпуске:

      Программы двух кандидатов: 24 канал сравнил обещания Зеленского и Порошенко.

      Украинцы ожидают дебатов двух кандидатов в президенты.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком ЦИК Владимир Зеленский Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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