Выпуск новостей за 19:00: Подсчет голосов в ЦИК. Флешмоб в соцсетях относительно выборов
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 19:00 – участие в голосовании приняли более 18 миллионов избирателей. После подсчета 99,68% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский с 30,22%, вторым идет действующий президент Петр Порошенко – 15,95%.#Дебати_челендж– флешмоб уже распространяется по социальным сетям. Люди постят призывы и свои мысли касательно встречи победителей первого тура
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Источник: 24 Канал
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