Выпуск новостей за 19:00: Подсчет голосов в ЦИК. Флешмоб в соцсетях относительно выборов

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 19:00 – участие в голосовании приняли более 18 миллионов избирателей. После подсчета 99,68% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский с 30,22%, вторым идет действующий президент Петр Порошенко – 15,95%.#Дебати_челендж– флешмоб уже распространяется по социальным сетям. Люди постят призывы и свои мысли касательно встречи победителей первого тура

Также в выпуске: Программы двух кандидатов: 24 канал сравнил обещания Зеленского и Порошенко. Украинцы ожидают дебатов двух кандидатов в президенты.

Источник: 24 Канал