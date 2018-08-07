Выпуск новостей за 22:00: IT-парки в Украине. Новые подробности в деле Манафорта

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 22:00 – в Украине создают ИТ-парки. В Киеве такой уже работает. Там обучают студентов программированию без всякого преподавателя и лекций. Пол Манафорт консультировал не только президента-беглеца Виктора Януковича, но и действующего гаранта Петра Порошенко. Такие показания в суде дал бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс.

Также в выпуске: Состояние здоровья пленника Олега Сенцова значительно ухудшилось. Уже 2 года Евгений Панов провел в СИЗО в оккупированном Крыму, его обвиняют в подготовке терактов на полуострове. Какие результаты финансового давления на Кремль.