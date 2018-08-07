23:37
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 14°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, сегодня
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: IT-парки в Украине. Новые подробности в деле Манафорта

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 22:00 – в Украине создают ИТ-парки. В Киеве такой уже работает. Там обучают студентов программированию без всякого преподавателя и лекций. Пол Манафорт консультировал не только президента-беглеца Виктора Януковича, но и действующего гаранта Петра Порошенко. Такие показания в суде дал бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс.

Также в выпуске:

Состояние здоровья пленника Олега Сенцова значительно ухудшилось.

Уже 2 года Евгений Панов провел в СИЗО в оккупированном Крыму, его обвиняют в подготовке терактов на полуострове.

Какие результаты финансового давления на Кремль.

 

Теги: Выпуск новостей Пол Манафорт
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
сегодня, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
Главные новости 7 августа: листериоз в Украине, опасное ДТП под Днепром, задержания журналистов
сегодня, 22:33 Главные новости 7 августа: листериоз в Украине, опасное ДТП под Днепром, задержания журналистов
Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
сегодня, 22:01 Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
Олексій Чибісов
Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 21:06 Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 20:00: Студенты захватили университет. Кто готовил убийство премьера Черногории
 6 ноября 2016 , 21:00
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть активиста на Харьковщине. Пожар в Чернобыльской зоне
 6 июня , 21:57
Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков
 24 июля , 09:43
Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты
 сегодня , 20:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук