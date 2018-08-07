Выпуск новостей за 22:00: IT-парки в Украине. Новые подробности в деле Манафорта
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 22:00 – в Украине создают ИТ-парки. В Киеве такой уже работает. Там обучают студентов программированию без всякого преподавателя и лекций. Пол Манафорт консультировал не только президента-беглеца Виктора Януковича, но и действующего гаранта Петра Порошенко. Такие показания в суде дал бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс.
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Источник: 24 канал
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