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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Раненые военные на фронте. Украинские этапы выхода из карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 9:00 – двое украинских военных получили ранения на передовой за прошедшие сутки. Об этом сообщает Штаб Операции Объединенных сил. Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Так на вечернем заседании решил Кабмин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль.

      Також у випуску:

      Михайло Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу", щоб назбирати голосів за своє призначення в уряді, але зробити цього йому поки не вдалося. 

      Ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза.

      Екснардеп Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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