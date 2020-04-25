Выпуск новостей за 9:00: Раненые военные на фронте. Украинские этапы выхода из карантина

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 9:00 – двое украинских военных получили ранения на передовой за прошедшие сутки. Об этом сообщает Штаб Операции Объединенных сил. Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Так на вечернем заседании решил Кабмин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль.

Також у випуску: Михайло Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу", щоб назбирати голосів за своє призначення в уряді, але зробити цього йому поки не вдалося. Ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза. Екснардеп Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів.