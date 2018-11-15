Выпуск новостей за 9: 00: нападение с гранатой в Запорожье. Дело Георгия Гонгадзе

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 9:00 – в Запорожье неизвестный бросил гранату под ноги прохожим, в результате чего пострадали трое человек. Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство", однако злоумышленника пока не нашли. Экс-генерал Алексей Пукач, исполнитель в деле убийства журналиста Георгия Гонгадзе, хочет обжаловать решение о пожизненном заключении

Также в выпуске: Первое заседание Временной комиссии Верховной Рады относительно нападения на Екатерину Гандзюк. На Востоке Украины боевики вдвое увеличили количество обстрелов по позициям ВСУ. На Запорожье СБУ разоблачила группу полицейских, которые занимались вымогательством денег через сайт знакомств.