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      Випуск новин за 9:00: Напад з гранатою у Запоріжжі. Справа Георгія Гонгадзе

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 9:00 – у Запоріжжі невідомий кинув гранату під ноги перехожим, внаслідок чого постраждали троє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство", проте зловмисника ще не знайшли. Екс-генерал Олексій Пукач, виконавець у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, хоче оскаржити рішення про довічне ув'язнення.

      Також у випуску:

      Перше засідання Тимчасової комісії Верховної Ради щодо нападу на Катерину Гандзюк.

      На Сході України бойовики вдвічі збільшили кількість обстрілів по позиціях ЗСУ.

      На Запоріжжі СБУ викрила групу поліцейських, які займалися вимаганням грошей через сайт знайомств. 

       

      Теги: Випуск новин вбивство Георгія Гонгадзе Новини Запоріжжя Олексій Пукач
      Джерело: 24 канал
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