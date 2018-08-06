17:57
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Опубликовали "живые" фото загадочного смартфона Xiaomi Mi 8X

68 Читати новину українською
Xiaomi Mi 8X: характеристики, фото
Xiaomi Mi 8X: характеристики, фото / Фото из свободных источников

Смартфон Xiaomi Mi8 SE на базе чипсета Snapdragon 710 представили еще в мае этого года. Одновременно с выходом новинки в сети начали гулять слухи, что в запасе у китайской компании есть еще одна модель, которая будет работать на популярном чипе. Эту информацию уже косвенно подтвердил инсайдер, который опубликовал "живые" фото неанонсированного Xiaomi Mi 8X.

Об этом сообщает Gizmochina.

Читайте также: Какой смартфон Xiaomi первым обновится до Android P

Судя по представленным изображениям, смартфон получит стеклянную заднюю крышку и будет доступен минимум в двух цветах: белом и синем. В верхнем левом углу устройства разместился двойной модуль камеры со светодиодной вспышкой. Примечательно, что на корпусе отсутствует дактилоскопический сканер: источник утверждает, что датчик расположен под дисплеем.

Xiaomi MI 8X Xiaomi MI 8X

Дизайн загадочного смартфона Xiaomi MI 8X

Другой инсайдер и вовсе заявил, что Mi 8X заменит очередной Mi Note в производственном календаре компании. Он поделился фотографией, на которой генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь держит в руках таинственный смартфон с двумя камерами и без сканера отпечатка пальцев на задней крышке. Внешний вид аппарата очень похож на имеющиеся изображения Mi 8X.

Xiaomi MI 8X

Лей Цзюнь с новым смартфоном Xiaomi MI 8X

Выход двух гаджетов Xiaomi под управлением Snapdragon 710 прогнозировали и пользователи ресурса XDA Developers ранее в этом году. Речь шла об устройствах под кодовыми названиями Sirius и Comet. И поскольку Xiaomi уже представила Sirius как Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi MI 8X вполне может оказаться "тем самым" Comet.

Тизер смартфона Xiaomi Comet

Тизер смартфона Xiaomi Comet

Файлы прошивки смартфона Comet, которые попали в сеть, указывают на то, что это устройство серии Mi с OLED-дисплеем, которое поддерживает функцию Always-On Display. Ожидается, что новинка будет анонсирована с Android 8.1 Oreo из коробки, аккумулятором емкостью 3000 миллиампер часов, поддержкой двух SIM-карт и инфракрасным портом. При этом смартфон вероятно потеряет слот для карт памяти microSD и функции NFC.

Читайте также: Xiaomi открыла два новых Mi Store в Украине: пользователи устроили длинные очереди

Информации о дате возможного анонса Xiaomi Mi 8X на данный момент нет, как и подробных технических характеристик. Но инсайдеры предполагают, что он будет представлен уже в сентябре, одновременно с Фаблет Mi Mix 3.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
сегодня, 17:00 Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
Олексій Чибісов
Во время технофеста в Днепре построят с LEGO Хогвартс, Мстителей и Звезду Смерти
сегодня, 16:02 Во время технофеста в Днепре построят с LEGO Хогвартс, Мстителей и Звезду Смерти
Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
сегодня, 15:02 Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
Блог Соцмережі
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сегодня, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
сегодня, 08:45 Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
Ольга Черненко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук