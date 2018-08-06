Опубликовали "живые" фото загадочного смартфона Xiaomi Mi 8X

Смартфон Xiaomi Mi8 SE на базе чипсета Snapdragon 710 представили еще в мае этого года. Одновременно с выходом новинки в сети начали гулять слухи, что в запасе у китайской компании есть еще одна модель, которая будет работать на популярном чипе. Эту информацию уже косвенно подтвердил инсайдер, который опубликовал "живые" фото неанонсированного Xiaomi Mi 8X.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Судя по представленным изображениям, смартфон получит стеклянную заднюю крышку и будет доступен минимум в двух цветах: белом и синем. В верхнем левом углу устройства разместился двойной модуль камеры со светодиодной вспышкой. Примечательно, что на корпусе отсутствует дактилоскопический сканер: источник утверждает, что датчик расположен под дисплеем.

Дизайн загадочного смартфона Xiaomi MI 8X

Другой инсайдер и вовсе заявил, что Mi 8X заменит очередной Mi Note в производственном календаре компании. Он поделился фотографией, на которой генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь держит в руках таинственный смартфон с двумя камерами и без сканера отпечатка пальцев на задней крышке. Внешний вид аппарата очень похож на имеющиеся изображения Mi 8X.

Лей Цзюнь с новым смартфоном Xiaomi MI 8X

Выход двух гаджетов Xiaomi под управлением Snapdragon 710 прогнозировали и пользователи ресурса XDA Developers ранее в этом году. Речь шла об устройствах под кодовыми названиями Sirius и Comet. И поскольку Xiaomi уже представила Sirius как Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi MI 8X вполне может оказаться "тем самым" Comet.

Тизер смартфона Xiaomi Comet

Файлы прошивки смартфона Comet, которые попали в сеть, указывают на то, что это устройство серии Mi с OLED-дисплеем, которое поддерживает функцию Always-On Display. Ожидается, что новинка будет анонсирована с Android 8.1 Oreo из коробки, аккумулятором емкостью 3000 миллиампер часов, поддержкой двух SIM-карт и инфракрасным портом. При этом смартфон вероятно потеряет слот для карт памяти microSD и функции NFC.

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Информации о дате возможного анонса Xiaomi Mi 8X на данный момент нет, как и подробных технических характеристик. Но инсайдеры предполагают, что он будет представлен уже в сентябре, одновременно с Фаблет Mi Mix 3.

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