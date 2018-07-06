11:44
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi может представить новую беспроводную зарядку вместе со смартфоном Mi MIX 3

22 Читати новину українською
Xiaomi выпустит новую беспроводную зарядку
Xiaomi выпустит новую беспроводную зарядку / Фото из открытых источников

Инсайдеры сообщают, что китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новую беспроводную зарядку для смартфонов. По предварительной информации, ее представят в сентябре этого года, вместе со смартфоном Mi MIX 3.

Об этом сообщает akket.com.

Читайте также: Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11

Найти упоминание о новом гаджете удалось на официальном сайте консорциума WPC. Речь идет именно о станции беспроводной подзарядки гаджетов, которая, скорее всего, заряжает сразу несколько устройств.

Главная особенность технологии Qi в том, что в ее рамках передавать энергию можно с помощью магнитной катушки на расстоянии 1 сантиметр, а иногда и больше. Такой способ зарядки абсолютно безопасен, однако он сильно нагревает не только саму зарядку, но еще и гаджет, который заряжается.

Характеристики нової бездротової зарядки від Xiaomi

Характеристики новой беспроводной зарядки от Xiaomi

На сайте консорциума WPC есть даже изображение будущей новинки, которое проливает свет на то, как она будет выглядеть. Она имеет круглую форму (в виде тарелки), а со стороны расположился световой индикатор. В зависимости от того, в каком состоянии находится процесс зарядки, индикатор светится разными цветами.

Дизайн нової бездротової зарядки від Xiaomi

Дизайн новой беспроводной зарядки от Xiaomi

По мнению экспертов, китайская корпорация Xiaomi представит свою новую беспроводную зарядку уже в ближайшие 3 месяца. Сейчас она, вероятно, проходит тестирование. Говорить о ее размерах еще рано, так как никаких данных на этот счет на официальном сайте нет. Также есть мнение, что такой гаджет будет входить в комплект поставки всех телефонов с поддержкой технологии Qi.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

 

Теги: Техно Китай Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
сегодня, 11:07 Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
Сергій Фурса 340
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сегодня, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 110
Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
сегодня, 08:40 Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
Ольга Черненко 1363
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
5 июля, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
109
Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада
сегодня, 08:07 Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада
417
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук