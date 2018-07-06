Xiaomi может представить новую беспроводную зарядку вместе со смартфоном Mi MIX 3

Инсайдеры сообщают, что китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новую беспроводную зарядку для смартфонов. По предварительной информации, ее представят в сентябре этого года, вместе со смартфоном Mi MIX 3.

Об этом сообщает akket.com.

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Найти упоминание о новом гаджете удалось на официальном сайте консорциума WPC. Речь идет именно о станции беспроводной подзарядки гаджетов, которая, скорее всего, заряжает сразу несколько устройств.

Главная особенность технологии Qi в том, что в ее рамках передавать энергию можно с помощью магнитной катушки на расстоянии 1 сантиметр, а иногда и больше. Такой способ зарядки абсолютно безопасен, однако он сильно нагревает не только саму зарядку, но еще и гаджет, который заряжается.

Характеристики новой беспроводной зарядки от Xiaomi

На сайте консорциума WPC есть даже изображение будущей новинки, которое проливает свет на то, как она будет выглядеть. Она имеет круглую форму (в виде тарелки), а со стороны расположился световой индикатор. В зависимости от того, в каком состоянии находится процесс зарядки, индикатор светится разными цветами.

Дизайн новой беспроводной зарядки от Xiaomi

По мнению экспертов, китайская корпорация Xiaomi представит свою новую беспроводную зарядку уже в ближайшие 3 месяца. Сейчас она, вероятно, проходит тестирование. Говорить о ее размерах еще рано, так как никаких данных на этот счет на официальном сайте нет. Также есть мнение, что такой гаджет будет входить в комплект поставки всех телефонов с поддержкой технологии Qi.

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