Xiaomi Redmi Note 5: смартфон, который заслуживает быть на ряду с флагманами

Китайская компания Xiaomi продолжает радовать своих ценителей новыми и интересными смартфонами. Недавно китайцы представили новинку под названием Redmi Note 5 Pro, которая сразу заняла ведущие позиции в рейтингах смартфонов.

Напомним, по версии портала Prostotech, флагман от компании Xiaomi занял первое место в рейтинге самых популярных смартфонов. При этом этот смартфон обогнал в рейтинге новые флагманы от Samsung – Galaxy S9 и S9+. В чем преимущество Xiaomi Redmi Note 5 – попробуем разобраться далее.

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Уникальные нюансы Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Так вот модель Redmi Note 5 Pro получила целый ряд уникальных для серии нюансов. Главной особенностью устройства стала двойная вертикальная основная камера, которая состоит из 12-мегапиксельного сенсора Sony IMX486 и 5-мегапиксельного дополнительного объектива Samsung для создания эффекта боке. Также на смартфоне присутствует электронная стабилизация изображения и LED-вспышка. Для автопортретов предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX376.

К примеру, Samsung Galaxy S9 получил от разработчиков 8-мегапиксельную фронтальную камеру, хотя разработчики и обещают, что она стала лучше по сравнению с его предшественником Galaxy S8.

Еще одно преимущество – бюджетность

За производительность Xiaomi отвечают новенький (раньше нигде не представленный) 14-нанометровый чипсет Snapdragon 636 и 6 Гигабайт оперативной памяти LPDDR4X. Наконец, Redmi Note 5 Pro поддерживает "построенную на искусственном интеллекте" технологию распознавания лица Face Unlock. Другие же характеристики соответствуют Redmi Note 5. То есть смартфон оборудован дисплеем, который имеет диагональ 5,99 дюйма с разрешением 2160 х 1080 точек и защищен стеклом Gorilla Glass. Xiaomi оснастили графическим чипом Adreno 506. Также телефон имеет встроенную память до 64 Гигабайт. Разработчики наградили Xiaomi аккумулятором на 4 тысячи миллиампер часов.

Кстати, новинка от Xiaomi стоит значительно дешевле, чем флагманы от Samsung. Redmi Note 5 можно будет приобрести от 220 долларов в Индии, тогда как Galaxy S9 от 1065 долларов в Украине.

Поэтому понятно, почему Xiaomi почти сразу завоевал поддержку пользователей – отличная камера, большой экран, новый и быстрый процессор, неплохая автономность и доступная цена.Читайте также: 4 самые распространенные причины, почему ваш смартфон ломается