Xiaomi создали умное зеркало для авто

Китайская корпорация Xiaomi готовит к выходу свою новую разработку – Xiaomi Mi Smart RearView Mirror – это разумное зеркало заднего вида с рядом полезных и нужных функций.

Об этом пишет akket.com.

Умное зеркало имеет 6,86-дюймовую диагональ и разрешение 1280 на 480 пикселей. Корпус смарт-зеркала выполнен из алюминия черного цвета.

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На гаджете установлены сразу две камеры – задняя и передняя, последняя состоит сразу из шести линз, образующих широкоугольный объектив с углом обзора в 150-градусов и диафрагмой f/1.8.

Как утверждают разработчики, это упростит процесс управлением авто, ведь встроенные датчики и сенсоры постоянно следят за ситуацией на дороге и могут работать как видеорегистратор. Когда машина выезжает за свою полосу или подъезжает слишком близко к другому авто, то гаджет направляет звуковой сигнал.

Xiaomi Mi Smart RearView Mirror имеет поддержку искусственного интеллекта, правда о его функциях пока не сообщается. Управлять функциональными возможностями устройства можно с помощью голосовых команд. В гаджет встроены также аудиоплеер и радио.

С умным зеркалом можно соединиться с помощью смартфона, используя приложение Mi Home.

В продажу Xiaomi Mi Smart RearView Mirror поступит 3 апреля. Приблизительная стоимость составит 159 долларов (4200 гривен).

Умное зеркало для авто