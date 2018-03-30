Xiaomi создали умное зеркало для авто
Китайская корпорация Xiaomi готовит к выходу свою новую разработку – Xiaomi Mi Smart RearView Mirror – это разумное зеркало заднего вида с рядом полезных и нужных функций.
Об этом пишет akket.com.
Умное зеркало имеет 6,86-дюймовую диагональ и разрешение 1280 на 480 пикселей. Корпус смарт-зеркала выполнен из алюминия черного цвета.
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На гаджете установлены сразу две камеры – задняя и передняя, последняя состоит сразу из шести линз, образующих широкоугольный объектив с углом обзора в 150-градусов и диафрагмой f/1.8.
Как утверждают разработчики, это упростит процесс управлением авто, ведь встроенные датчики и сенсоры постоянно следят за ситуацией на дороге и могут работать как видеорегистратор. Когда машина выезжает за свою полосу или подъезжает слишком близко к другому авто, то гаджет направляет звуковой сигнал.
Xiaomi Mi Smart RearView Mirror имеет поддержку искусственного интеллекта, правда о его функциях пока не сообщается. Управлять функциональными возможностями устройства можно с помощью голосовых команд. В гаджет встроены также аудиоплеер и радио.
С умным зеркалом можно соединиться с помощью смартфона, используя приложение Mi Home.
В продажу Xiaomi Mi Smart RearView Mirror поступит 3 апреля. Приблизительная стоимость составит 159 долларов (4200 гривен).
Умное зеркало для авто
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