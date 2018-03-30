10:37
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
  • понедельник
    6°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Xiaomi создали умное зеркало для авто

133 Читати новину українською
Xiaomi создали умное зеркало
Xiaomi создали умное зеркало / akket.com

Китайская корпорация Xiaomi готовит к выходу свою новую разработку – Xiaomi Mi Smart RearView Mirror – это разумное зеркало заднего вида с рядом полезных и нужных функций.

Об этом пишет akket.com.

Умное зеркало имеет 6,86-дюймовую диагональ и разрешение 1280 на 480 пикселей. Корпус смарт-зеркала выполнен из алюминия черного цвета.

Читайте также: Xiaomi презентовали "игровой" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag

На гаджете установлены сразу две камеры – задняя и передняя, последняя состоит сразу из шести линз, образующих широкоугольный объектив с углом обзора в 150-градусов и диафрагмой f/1.8.

Как утверждают разработчики, это упростит процесс управлением авто, ведь встроенные датчики и сенсоры постоянно следят за ситуацией на дороге и могут работать как видеорегистратор. Когда машина выезжает за свою полосу или подъезжает слишком близко к другому авто, то гаджет направляет звуковой сигнал.

Xiaomi Mi Smart RearView Mirror имеет поддержку искусственного интеллекта, правда о его функциях пока не сообщается. Управлять функциональными возможностями устройства можно с помощью голосовых команд. В гаджет встроены также аудиоплеер и радио.

С умным зеркалом можно соединиться с помощью смартфона, используя приложение Mi Home.

В продажу Xiaomi Mi Smart RearView Mirror поступит 3 апреля. Приблизительная стоимость составит 159 долларов (4200 гривен).

Xiaomi Mi Smart RearView Mirro

Умное зеркало для авто

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук