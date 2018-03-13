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Як український винахід кардіобраслета врятує мільйони життів у світі

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Український кардіобраслет
Український кардіобраслет / uatv.ua

Попри гігантський прогрес у медицині, за останні 50 років однією з головних причин смерті у світі вважають серцево-судинні захворювання.

За оцінками ВООЗ, щорічно від цих хвороб помирає 17, 5 мільйона людей. Майже 80 відсоткам передчасних інфарктів та інсультів можна запобігти – вести здоровий спосіб життя та проходити вчасно медобстеження.

Українська статистика щодо рівня смертності населення, на жаль, невтішна. Але сьогодні у нас з’явилася унікальна можливість заздалегідь дізнатися про проблеми із серцем і відвернути передчасну смерть.

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Інноваційний підприємець із Києва Євген Найштетік і його команда з п’яти країн світу створили перший у світі браслет, який дозволяє знімати електрокардіограму з однієї руки. Сьогодні цей кардіобраслет уміє читати людські емоції, а завтра зможе попередити інфаркт, інсульт та гіпертонічні кризи.

У нашій компанії працює 12 осіб із кваліфікацією "медична експериментальна фізика" і ми розробили метод реєстрації зміни електромагнітного поля з однієї руки,
– розповідає Євген.

Почалося все у 2014 році, у найскладніший для України час, із початком російської агресії на сході України. Тоді Євген залишив високооплачувану роботу, щоб допомагати на фронті пораненим бійцям. Організували добровольчий мобільний шпиталь, адже їх тоді бракувало в зоні збройного конфлікту.

Пізніше, разом з іншими меценатами, він започаткував безкоштовні кардіологічні обстеження понад 20 тисяч людей, адже, як відомо, Україна посідає перші місця в Європі за рівнем смертності населення від серцево-судинних захворювань.

"З огляду на те, що ми це робили за допомогою ЕКГ четвертого покоління, нам вдалося зібрати величезну базу даних і саме вони через півроку знадобилися для головного винаходу – електрокардіосенсора, котрий може знімати дані з однієї руки", – згадує український інноватор.

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У краудфандингу – зборі коштів на прилад – взяли участь представники з 57 країн світу. Такий браслет є лише першим кроком до кардіомедицини майбутнього, але вже зараз у його створенні використовуються новітні технології від українських винахідників.

Що робить цей кардіобраслет по-справжньому унікальним і як ця технологія допоможе контролювати не лише здоров’я, а й емоції – дивіться детальніше у програмі UATV "Майстер справи".

Джерело: UA:Перший

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Публикации Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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