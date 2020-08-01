Печальная статистика: за пол года площадь пожаров в лесах Украины увеличилась в 40 раз
В первом полугодии 2020 года количество пожаров в лесах Украины увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Площадь, которую охватил огонь, выросла аж в 40 раз.
Противодействие пожарам в экосистемах для чрезвычайников имеет сейчас приоритетное значение, заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин.
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Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, а площадь – в 40 раз,
– рассказал Чечеткин.
Результаты работы в первом полугодии 2020
- спасатели оперативно отреагировали на 50 чрезвычайных ситуаций и спасли жизни 2 694 людям;
- количество классифицированных чрезвычайных ситуаций по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 40%;
- в то же время количество погибших и пострадавших в результате ЧП увеличилось;
- в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров;
- в местах проведения операции Объединенных сил оказали помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов. Кроме того, силы ГСЧС обезвредили более 8 800 взрывоопасных предметов на Донбассе.
Ранее Лесные пожары на Луганщине удалось полностью потушить: во сколько оценили ущерб
Последние масштабные пожары в Украине
- За последние 6 месяцев мощные пожары вспыхнули на Житомирщине – огонь охватил более 2 000 гектаров.
- Весной на Киевщине горел Чернобыльский лес.
- В июле из-за обстрелов российских оккупантов масштабные пожары вспыхнули в Луганской области.