В первом полугодии 2020 года количество пожаров в лесах Украины увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Площадь, которую охватил огонь, выросла аж в 40 раз.

Противодействие пожарам в экосистемах для чрезвычайников имеет сейчас приоритетное значение, заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин. Читайте также Масштабный пожар возле оккупированного Донецка: в небе возникло ядовитое облако – видео Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, а площадь – в 40 раз,

– рассказал Чечеткин. Результаты работы в первом полугодии 2020 спасатели оперативно отреагировали на 50 чрезвычайных ситуаций и спасли жизни 2 694 людям ;

; количество классифицированных чрезвычайных ситуаций по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 40%;

в то же время количество погибших и пострадавших в результате ЧП увеличилось ;

; в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров;

в местах проведения операции Объединенных сил оказали помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов. Кроме того, силы ГСЧС обезвредили более 8 800 взрывоопасных предметов на Донбассе. Ранее Лесные пожары на Луганщине удалось полностью потушить: во сколько оценили ущерб Последние масштабные пожары в Украине За последние 6 месяцев мощные пожары вспыхнули на Житомирщине – огонь охватил более 2 000 гектаров.

Весной на Киевщине горел Чернобыльский лес.

В июле из-за обстрелов российских оккупантов масштабные пожары вспыхнули в Луганской области.