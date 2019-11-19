18:11
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      За дело экс-главы Запорожской ОГА Брыля возьмется Антикоррупционный суд: в чем его подозревают

      60 Читати новину українською
      Константин Брыль / tv5.zp.ua

      Высший антикоррупционный суд рассмотрит обвинительный акт против бывшего главы Запорожской ОГА Константина Брыля. Его подозревают в декларировании недостоверной информации.

      9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему главе о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба САП.

      К теме: НАБУ завершило расследование против экс-главы Запорожской ОГА

      Отметим, что его не арестовывали. Суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

      В чем подозревают Константина Брыля

      Следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму более 43 миллионов гривен, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества – недвижимость, автомобили, доходы, корпоративные права.

      Брыль не указал в декларации право пользования пятью люксовыми автомобилями Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover.

      Константин Брыль с сентября 2015 работал первым заместителем главы ОГА, а в последние месяцы исполнял обязанности председателя в связи с отставкой Григория Самардака.

      22 апреля 2016 года пятый президент Петр Порошенко назначил его главой Запорожской ОГА. Он был уволен 11 июня 2019 года президентом Владимиром Зеленским.

      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня
      108949
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины е-декларирование Новости Запорожья САП НАБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Логика Офиса Президента: кто сговорился против Зеленского
      сегодня , 17:35 Логика Офиса Президента: кто сговорился против Зеленского
      Блог Соцмережі 421
      Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      сегодня , 17:30 Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      Михайло Макарук 93
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      сегодня , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      144
      Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      сегодня , 17:12 Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      Світлана Попова 119
      Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      сегодня , 17:00 Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      Блог Медіа 361
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук