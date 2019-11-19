За дело экс-главы Запорожской ОГА Брыля возьмется Антикоррупционный суд: в чем его подозревают

Высший антикоррупционный суд рассмотрит обвинительный акт против бывшего главы Запорожской ОГА Константина Брыля. Его подозревают в декларировании недостоверной информации.

9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему главе о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Отметим, что его не арестовывали. Суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

В чем подозревают Константина Брыля

Следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму более 43 миллионов гривен, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества – недвижимость, автомобили, доходы, корпоративные права.

Брыль не указал в декларации право пользования пятью люксовыми автомобилями Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover.

Константин Брыль с сентября 2015 работал первым заместителем главы ОГА, а в последние месяцы исполнял обязанности председателя в связи с отставкой Григория Самардака.

22 апреля 2016 года пятый президент Петр Порошенко назначил его главой Запорожской ОГА. Он был уволен 11 июня 2019 года президентом Владимиром Зеленским.