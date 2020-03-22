Зеленский обсудил с главой МВФ последствия распространения коронавируса

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о сотрудничестве Украины с МВФ.

Стороны обсудили экономическую ситуацию в Украине из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Кроме того, одной из основных тем стало расширение программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан,

– сказал Зеленский.

Глава МВФ, со своей стороны, отметила, что Фонд поддерживает Украину в ситуации с распространением коронавируса.

"Провела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", – написала Георгиева на своей твиттер-странице.

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020

Отметим, Украина надеется получить финансовую поддержку от МВФ для стран, пострадавших от Covid-19. Кроме этого, Киев ждет 5,5 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования.

Что известно о помощи МВФ?В Международном валютном фонде заявили о готовности мобилизовать 1 триллион долларов для помощи странам, охваченным Сovid-19. Деньги в первую очередь планируется выделить развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

Коронавирус в Украине: основное

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине возросло до 73, 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

12 марта Украина ввела карантин до 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса. Государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

до 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса. Государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. На время карантина запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.

С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Зеленский допускает введение чрезвычайной ситуации по всей Украине. 23 марта состоялось селекторное совещание, в котором приняли участие глава государства Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

С воскресенья, 22 марта, военнослужащие ВСУ присоединятся к общему с полицейскими и нацгвардейцами патрулированию улиц. Они будут следить за соблюдением карантина в Украине.

Где в Украине подтвердили Covid-19:

Днепропетровской области – 2;

Донецкой области – 1;

Житомирской области – 2 (1 летальный);

Ивано-Франковской области – 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киеве – 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевской области – 5, из которых 1 за последние сутки;

Львовской области – 2, из которых 1 за последние сутки;

Тернопольской области – 1;

Черновицкой области – 25 (1 летальный);

Черкасской области – 1 подтвержден за последние сутки.

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