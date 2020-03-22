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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Зеленский обсудил с главой МВФ последствия распространения коронавируса

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      Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о сотрудничестве Украины с МВФ.

      Стороны обсудили экономическую ситуацию в Украине из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

      К теме Будет трудно, но выбора нет: Шмыгаль предупредил украинцев об экономических последствиях коронавируса

      Кроме того, одной из основных тем стало расширение программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

      Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан,
      – сказал Зеленский.

      Глава МВФ, со своей стороны, отметила, что Фонд поддерживает Украину в ситуации с распространением коронавируса.

      "Провела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", – написала Георгиева на своей твиттер-странице.

      Отметим, Украина надеется получить финансовую поддержку от МВФ для стран, пострадавших от Covid-19. Кроме этого, Киев ждет 5,5 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования.

      Что известно о помощи МВФ?В Международном валютном фонде заявили о готовности мобилизовать 1 триллион долларов для помощи странам, охваченным Сovid-19. Деньги в первую очередь планируется выделить развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

      Коронавирус в Украине: основное

      Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине возросло до 73, 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

      • 12 марта Украина ввела карантин до 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса. Государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • На время карантина запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

      Зеленский допускает введение чрезвычайной ситуации по всей Украине. 23 марта состоялось селекторное совещание, в котором приняли участие глава государства Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

      Где в Украине подтвердили Covid-19:

      • Днепропетровской области – 2;
      • Донецкой области – 1;
      • Житомирской области – 2 (1 летальный);
      • Ивано-Франковской области – 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
      • Киеве – 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
      • Киевской области – 5, из которых 1 за последние сутки;
      • Львовской области – 2, из которых 1 за последние сутки;
      • Тернопольской области – 1;
      • Черновицкой области – 25 (1 летальный);
      • Черкасской области – 1 подтвержден за последние сутки.

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      22 марта
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Президент Украины Коронавирус в Украине Владимир Зеленский МВФ Новости Украины Новости политики
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