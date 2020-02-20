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      Зеленский очень изменился за последние полгода, – журналист раскрыл детали большого интервью

      Что это было? - Читати новину українською

      Про большое интервью с Владимиром Зеленским, увольнение Андрея Богдана, выборы на ОРДЛО и участие в местных выборах пророссийского блогера Анатолия Шария – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал гендиректор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

      Про большое интервью с Зеленским

      Я увидел человека, который действительно хочет войти в историю и что-то сделать для Украины. Я это говорю откровенно. Мне не интересны деньги. Я зарабатывал и буду зарабатывать. Это не моя мотивация.

      К слову: Большое интервью с Зеленским – что наговорил президент и чему верить не стоит

      Я спрашивал о власти. Он сказал, что для него это ответственность и он хочет помочь. Я думаю, что он был искренним и значительно изменился за последние полгода, ведь узнал много нового. Где-то в сентябре у нас была встреча и сейчас – это два разных человека.

      Справка. Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки во Львовскую область дал эксклюзивное интервью информационному агентству Интерфакс-Украина.

      Одно дело, он понимает проблемы, международные болевые точки и много внутренних. Другое дело – он ищет инструменты, как реализовать свои цели. Точнее говоря, людей. Инструменты – это люди. И вот с кадрами, как я понял, действительно серьезная проблема, которую он пытается решать. Это трудно, непросто, у него за это болит душа. Команда, с которой он пришел в парламент, не всегда качественная. Он понимает, что в правительстве тоже есть проблемы.

      Об отставке Андрея Богдана

      Я его спросил об отношении к конфликтам в команде. Он ответил, что это очень мешает работать, ведь теряется время или люди. Сказал, что 100% будут терять людей. То, что для него (президента – 24 канал) этот конфликт болел – было видно. Думаю, что уже тогда было решение об отставке (речь идет об Андрее Богдане – 24 канал).

      Больше о решении уволить Богдана – читайте по ссылке

      Про выборы на Донбассе

      Сразу скажу, что выборов по всей территории ОРДЛО, конечно, не будет никаких. А попытка разделить эти территории на сектора – сначала маленькие, в селе или районе ввести этот режим и посмотреть, как оно работает, то такая идея с украинской стороны есть.

      Больше о совместном патрулировании на Востоке Украины – читайте по ссылке

      Что известно о выборах на Донбассе? Во время Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Донбассе в октябре 2020 года, как и на всей территории Украины.

      Впрочем, как отметил президент, сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушения Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, невозможно.

      Про скандального блогера Анатолия Шария

      Шарий – это способный человек. Ему реально взять барьер, особенно на местных выборах. Уже в некоторых областях может появиться партия блогеров в советах. Шарий – это призыв ко всем другим небездарным и талантливым людям. Этого блогера смотрят не как журналиста-расследователя, а как человека, который говорит то, что нравится слышать. В частности, и то, что "Майдан – это переворот", что "сейчас во власти соросята" и вообще "нас продали Западу".

      Больше о вероятном участии Шария на местных выборах – читайте по ссылке

      Кто такой Анатолий Шарий?Пророссийский блогер, родился в Киеве. Он неоднократно негативно говорил об Украине, а особенно о Майдане и украинских военных. В частности, Шарий в одном из своих блогов назвал события на Донбассе "гражданской войной".

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      19 февраля
      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Богдан Анатолий Шарий Местные выборы 2020 Война на Донбассе Что это было?
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