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      Зеленский провел встречу с вице-президентом ЕБРР обсудили инвестиции в Украину

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      Зеленский обсудил с Пию привлечение инвестиций в украинскую экономику
      Зеленский обсудил с Пию привлечение инвестиций в украинскую экономику / фото: Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию. Во время встречи собеседники, в частности, обсудили будущее сотрудничество и привлечение инвестиций в Украину.

      Владимир Зеленский отметил, что эта встреча является важной для экономики и инвестиционного климата в Украине, сообщает Офис Президента.

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      Во время встречи Владимир Зеленский показал, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

      Среди реформ, которыми занимается Верховная Рада Украины Зеленский, в частности, выделил:

      • законопроект о концессиях;
      • отмена списка объектов, которые не могут быть приватизированными;
      • пакет дерегуляционных законопроектов;
      • внедрение международных стандартов регулирования в небанковской сфере экономики.

      Володимир Зеленський, Алан Пію
      Встреча Зеленского и Пию / фото: Офис Президента

      Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализируют экономику, создадут возможности для системных инвестиций. Кроме того, он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

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      Владимир Зеленский также ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР увеличит инвестиции до более 1 миллиарда евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала.

      Резюмируя, украинский гарант заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжать.

      Что такое ЕБРР?Европейский банк реконструкции и развития – международный финансово-кредитный институт, который оказывает помощь европейским и азиатским государствам для проведения рыночных реформ.

      Акционерами Банка являются 64 государства, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк, а финансирует он 29 стран. Украина является членом ЕБРР с 1992 года.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Офіс Президента Реформы Инвестиции ЕБРР Президент Украины
      Источник: 24 канал
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