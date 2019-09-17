Зеленский провел встречу с вице-президентом ЕБРР обсудили инвестиции в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию. Во время встречи собеседники, в частности, обсудили будущее сотрудничество и привлечение инвестиций в Украину.

Владимир Зеленский отметил, что эта встреча является важной для экономики и инвестиционного климата в Украине, сообщает Офис Президента.

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Во время встречи Владимир Зеленский показал, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Среди реформ, которыми занимается Верховная Рада Украины Зеленский, в частности, выделил:

законопроект о концессиях;

отмена списка объектов, которые не могут быть приватизированными;

пакет дерегуляционных законопроектов;

внедрение международных стандартов регулирования в небанковской сфере экономики.



Встреча Зеленского и Пию / фото: Офис Президента

Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализируют экономику, создадут возможности для системных инвестиций. Кроме того, он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

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Владимир Зеленский также ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР увеличит инвестиции до более 1 миллиарда евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала.

Резюмируя, украинский гарант заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжать.

Что такое ЕБРР?Европейский банк реконструкции и развития – международный финансово-кредитный институт, который оказывает помощь европейским и азиатским государствам для проведения рыночных реформ.



Акционерами Банка являются 64 государства, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк, а финансирует он 29 стран. Украина является членом ЕБРР с 1992 года.