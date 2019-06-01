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      Зеленський, дай статус: терористи змінили вимоги до Президента України

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      Бойовики вимагають у Зеленського "особливого статусу"
      Бойовики вимагають у Зеленського "особливого статусу" / Ілюстративне фото

      Майже одразу після інавгурації Зеленського адепти "русского мира" дуже зраділи зміні влади в Україні, оскільки із Порошенком домовитися про поразку нашої держави не могли, а захоплювати все у військовий спосіб надто дорого.

      На окупованих територіях плекають сподівання на досягнення домовленостей про втрату української державності та вихід РФ з-під відповідальності за злочини у Криму та на Донбасі із Зеленським.

      А оскільки шостий президент прийшов до влади і гаслами про з'єднання країни, це й почали використовувати пропагандисти. Крім звичайного терористичного та економічного тиску, само собою.

      Читайте також: "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання

      Для цього навіть запустили флешмоб "ЗеленскийПризнайВыборДонбасса", який почали зі зйомок начебто "з власної ініціативи" школярки з Горлівки. У короткому зверненні до українського лідера ватна дитина казала про те, що "треба зупинити війну та надати автономію "ДНР" та "ЛНР", тобто капітулювати перед росіянами. Потім бойовики зі складу інформаційних угрупувань почали знімати відповідні звернення з усіх міст підконтрольної РФ території, мовляв, Донбас просить. Створили навіть цілий сайт із заявами, де декларували необхідність вступу "дири" до України, але на умовах РФ.

      Вимагали амністії для всіх, відновлення пенсій та узаконення російської мови. Але щось пішло не так. Коли виявилося, що автономія – це занадто і офіційний Київ аж ніяк не може погодитися, тому куратори квазіутворень почали терміново міняти дискурс. Поняття "автономія" замінили на "особливий статус" – достатньо розпливчаста фраза, під соусом якої можна подати будь-що. Навіть збереження "власних" військ та "поліції", тобто кадрових російських терористів та бойовиків-найманців, але вже із офіційним статусом.

      Людям же плани керівництва "республік" пояснюють як необхідність виконання Мінських домовленостей, але нічого не кажуть про те, що ніяких особливих статусів та автономій вони не передбачають.

      Зовсім точно можна сказати, що масштаби флешмобу поширяться настільки, що він дійде до Зеленського. Але чи почує він голос окупованого Донбасу, якому все диктують росіяни? Схоже, поки що ні, але радий був би все зробити. Принаймні, інтерв'ю його оточення свідчать саме про це. Війна з Росією, українізація та становлення нашої нацбезпеки із протидією окупантам заважають "95 кварталу" торгувати фільмами з агресорами. То ж бізнес є бізнес. Тим паче, до української мови у президента ставляться так собі.

      А от якщо все ж дійде до переговорів, вони закінчуються плачевно. Оскільки загарбники без сумніву шукатимуть варіанти, які приймуть на Банковій. І жоден з них, що влаштує Кремль, не піде на користь Україні.

      Читайте також: "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Публикации Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
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