Жалуется на постоянную боль и не получает писем: мама узника РФ Клиха рассказала о его состоянии

Мама украинского политзаключенного Станислава Клиха, Тамара, сообщила украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой о неудовлетворительном состоянии пленника. По ее словам, за решеткой у пленника Кремля сильно ухудшилось состояние здоровья. Кроме этого, он не получает отправляемых ему писем.

Об этом сама омбудсвумен сообщила на своей Facebook-странице.

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От удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клиха тревожные новости. Его мама Тамара Клих сообщила, что состояние здоровья ее сына ухудшается, а никакой необходимой медицинской помощи он не получает,

– говорится в сообщении.

Как известно, недавно пленника поместили в больницу, однако фактически сразу снова вернули в тюрьму.

"Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ только кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены", – пишет Денисова.

Мама украинского политзаключенного пожаловалась правозащитнице и на то, что ее сын не получает писем от родных, хотя ему пишут дважды в месяц.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для обеспечения Станислава Клиха надлежащей медицинской помощью и соответствующим лечением, а также соблюдения права на общение", – заявила Денисова.

Так, по ее словам, это уже ее третье обращение к российской стороне относительно Клиха.

Напомним, в конце ноября появилась информация о том, что Станислава Клиха в РФ хотят отправить на лечение в туберкулезную больницу для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения. Ранее Клих написал трогательное письмо поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он призвал пленника Кремля оставить голодовку ради детей.

Кто такой Станислав Клих? Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает то, что когда-либо вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.