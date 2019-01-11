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      Скаржиться на постійний біль і не отримує листів: мама політв'язня Клиха розповіла про стан сина

      131 Читать новость на русском
      Станіслав Клих
      Станіслав Клих / фото з відкритих джерел

      Мама українського політв'язня Станіслава Клиха, Тамара, повідомила українській омбудсвумен Людмилі Денісовій про незадовільний стан бранця. За її словами, за гратами у бранця Кремля сильно погіршився стан здоров'я. Окрім цього, він не отримує надісланих йому листів.

      Про це сама омбудсвумен повідомила на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: Лікарі підозрюють у Станіслава Клиха рак: оприлюднили лист політв'язня

      Від утримуваного в Російській Федерації політв’язня Станіслава Клиха тривожні новини. Його мама Тамара Клих повідомила, що стан здоров’я її сина погіршується, а ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує,
      – йдеться у повідомленні.

      Як відомо, нещодавно бранця помістили до лікарні, проте фактично відразу знову повернули до в'язниці.

      "Станіслав скаржиться на сильний біль у серці, нирках, печінці, має проблеми з ногами та підозрює ймовірне захворювання на рак шкіри. Він хотів, щоб його обстежили, але, як повідомила його мама, лікарі взяли у нього на аналіз лише кров та сечу. Ніякого діагнозу так і не поставили та повернули в тюремні стіни", – пише Денісова.

      Мама українського політв'язня поскаржилась правозахиниці і на те, що її син не отримує листи від рідних, хоча йому пишуть двічі на місяць.

      "Я терміново звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для забезпечення Станіслава Клиха належною медичною допомогою та відповідним лікуванням, а також щодо дотримання права на спілкування", – заявила Денісова.

      Так, за її словами, це вже – її третє звернення до російської сторони стосовно Клиха.

      Нагадаємо, наприкінці листопада з'явилась інформація про те, що Станіслава Клиха у РФ хочуть відправити на лікування до туберкульозної лікарні для проведення планового обстеження та визначення подальшої тактики лікування. Раніше Клих написав зворушливого листа підтримки українському режисеру Олегу Сенцову. Він закликав бранця Кремля облишити голодування заради дітей.

      Хто такий Станіслав Клих?Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Людмила Денісова
      Джерело: 24 Канал
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