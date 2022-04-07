Служба безопасности Украины перехватила разговор между боевиком так называемой ДНР (чье подразделение сейчас стоит на Херсонщине) и его родственницей, проживающей в селе Тарасовка Запорожской области.

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Под влиянием российской пропаганды у женщины было иное представление об "освободителях", но реальность шокировала. Как сама рассказала, она ненавидела "бандеровцев", о которых ей рассказывал ее племянник. Она ему поверила, а теперь уже и не знает, кого ненавидеть.

Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х**ней не страдаю! Я тебе всегда верила! Верила, как ты мне объяснил за бандеровцев... я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть,

– сквозь слезы спросила женщина у своего племянника.

Оккупанты залезают в дома и насилуют детей

Женщина рассказала, что прячет своих несовершеннолетних внучек в подвале. Девочкам всего 10 и 14 лет и женщина не знает, как их уберечь. Российские "освободители" лазят по домам, насилуют детей и стреляют мирным жителям в ноги.

Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги... Что мне делать? Они ходят по селу, спрашивают, где молодые девушки и предлагают за них солярку,

– плачет женщина.

Родственник посоветовал отъехать куда-то в как можно дальше в тыл (в сторону временно оккупированных территорий). На что женщина ответила своему племяннику, что там некуда ехать, потому что все разбомбили и в который раз пригласила его поехать посмотреть.