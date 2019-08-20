ЖК "Радужный" в Киеве: обзор, цены, отзывы и фото

Обзор ЖК "Радужный" в Киеве от Киевгорстроя. Далее в материале читайте больше о статусе строительства жилого комплекса, цены на квартиры в нем, отзывы покупателей и многое другое.

Общая информация о ЖК "Радужный"

Жилой комлекс расположен в Днепровском районе Киева по адресу ул. Кибальчича, 2. Застройщик – Киевгорстрой. С более подробной информацией о ЖК можно ознакомиться на официальном сайте застройщика.

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ЖК "Радужный" является третьим масштабным проектом Киевгорстроя. Его строят на границе Радужного и Воскресенского районов, на Левом берегу. Из карты видно, что новый ЖК вырастет практически на кольцевой развязке, соединяющей улицу Кибальчича с улицей Радужной и Петра Вершигоры.

Ход и статус строительства ЖК "Радужный"

По состоянию на лето 2019 1 дом высотой 26 этажей строится, ввод в эксплуатацию которого заявлен на 4 квартал 2020 года.

Для строительства 2-го и 3-го домов этого комплекса продолжаются подготовительные работы. Заявленный ввод в эксплуатацию также 4 квартал 2020 года.



Строительство ЖК "Радужный" в Киеве

Ход строительства ЖК "Радужный" в Киеве: смотрите видео

Ход строительства ЖК "Радужный" от Киевгорстрой: фото (август 2019)

Характеристики ЖК "Радужный"

По описанию застройщика жилой комплекс "Радужный" от Киевгорстрой будет принадлежать к новостройкам комфорт-класса. ЖК будет состоять из трех домов по 26 этажей каждый. Пока неизвестно, сколько всего квартир здесь будет. Для покупки они будут доступны без ремонта, но с централизованным отоплением.

Дома №1 и №2 будут похожими по виду, но будут визуально отличаться от дома №3.



ЖК "Радужный": генплан застройки на улице Кибальчича, 2 в Киеве



ЖК "Радужный": поэтажный план домов №№1,2

ЖК "Радужный": поэтажный план дома №3

Дома будут возводить по монолитно-каркасной технологии строительства, внешние стены из газоблока будут утеплены минеральной ватой.

Более подробную информацию о ЖК "Радужный" смотрите в таблице.

Характеристики ЖК "Радужный" в Киеве Класс комфорт Домов 3 Этажность 26 Технология строительства монолитно-каркасная Стени газоблок Утепление минеральная вата Отопление централизованное Высота потолков 3 м (от пола до потолка) Количество квартир неизвестно Паркинг неизвестно Состоние квартиры без ремонта Закрытая територия неизвестно

Цены на квартиры в ЖК "Радужный"

Для покупки в ЖК "Радужный" будут доступны 1-, 2-, 3-, 4+ комнатные квартиры и нежилая недвижимость. Площади квартир и цены на них будут отличаться в зависимости от дома.

К примеру, цена на 1-комнатную квартиру площадью от 30 квадратных метров будет начинаться от 667,39 тысяч гривен. Таким образом цена метра квадратного будет стартовать от 22 202 гривен.

Если потенциальный покупатель ориентируется на просторное многокомнатное жилье, то на 4- и более комнатное жилье в этом ЖК придется отложить более 2,22 миллиона гривен.

4-комнатные квартиры будут площадью более 100 квадратов и цена 1 метра квадратного в них будет начинаться от 20 851 грн/м2.

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На приобретение квартир в ЖК "Радужный" действуют скидки от застройщика. Так, при 100% оплате можно сэкономить 12% от стоимости жилья, а при оплате 50% – 2%.



ЖК "Радужный": цены на квартиры от застройщика Киевгорстрой

Типы и планировка квартир в ЖК " Радужный"

Пример планировки 1-комнатных квартир в ЖК "Радужный"

1. Дом: 1

Общая площадь: 30,06 м2

Комнат: 1

Цена м2: от 22 201 грн

Стоимость: от 667 392 грн

Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Радужный" в Киеве

2. Дом: 1

Общая площадь: 45,93 м2

Комнат: 1

Цена м2: от 22 201 грн

Стоимость: от 1 019 737 грн

Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Радужный" в Киеве

Пример планировки 2-комнатных квартир в ЖК "Радужный"

Дом: 1

Общая площадь: 58,33 м2

Комнат: 2

Цена м2: от 21 236 грн/м2

Стоимость: от 1 238 754 грн

Пример планировки 2-комнатной квартиры в ЖК "Радужный" в Киеве

Пример планировки 3-комнатных квартир в ЖК "Радужный"

Дом: 3

Общая площадь: 77 м2

Комнат: 3

Цена м2: от 20 528 грн / м2

Стоимость: от 1 580 733 грн

Пример планировки 3-комнатной квартиры в ЖК "Радужный" в Киеве

Пример планировки двухуровневой 5-комнатной квартиры в ЖК "Радужный"

Дом: 2

Общая площадь: 106,45 м2

Комнат: 5

Цена м2: от 20 850 грн / м2

Стоимость: от 2 219 588 грн

Пример планировки двухуровневой 5-комнатной квартиры в ЖК "Радужный" в Киеве

Характеристики домов в ЖК "Радужный" от Киевгорстрой

Конструктивная схема дома: монолитный железобетонный каркас.

Стены:

внешние – из газоблока с наружным слоем утеплителя и последующим оштукатуриванием по системе "мокрый фасад";

внутренние межквартирные – керамические блоки толщиной 250 мм.

Перегородки:

межкомнатные – из газоблока толщиной 120 мм;

в санузлах – кирпичные толщиной 120мм.

Перекрытие: монолитное в единой схеме каркаса.

Кровля: двухслойная рулонная, плоская с внутренним водоотводом; двухслойное утеплением минеральной ватой и цементно-песчаной стяжкой.

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Количество лифтов – 4:

2 лифта грузоподъемностью по 1000кг (один рассчитан на работу в режиме " пожар");

2 лифта грузоподъемностью по 630 кг.

ЖК "Радужный" в Киеве: визуализация проекта от застройщика

Внутренняя отделка квартир ЖК "Радужный"

Высота типового этажа: 3,0 м (от пола до пола).

Заполнение проемов:

входные двери в квартиру – металлические противоударные противопожарные; внутренние двери в квартирах – не устанавливаются; внутренние лестницы в двухуровневых квартирах – не устанавливаются; окна, балконные двери в квартирах – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом с режимом микропроветривания (подоконники не устанавливаются); отливы – металлические из оцинкованной стали.

Внутренние отделочные работы:

- пол в жилых комнатах, коридорах, кухнях – выполняется цементно-песчаная стяжка по технологии "плавающий пол";

- пол в санузлах – выполняется гидроизоляция и цементно-песчаная стяжка;

- стены и потолки в жилых комнатах, коридорах, кухнях – без отделки.

Вентиляция: естественная. Вентблок для подключения кухонных зонтов – не предполагается.

Что известно о застройщике ЖК "Радужный"?

Застройщиком жилого комплекса является строительная компания "Киевгорстрой". Один из крупнейших операторов на рынке недвижимости Украины. Компания имеет более полувековую историю – на строительном рынке Киева компания появилась еще в 1955 году. Первый панельный 5-этажный дом на счету Киевгорстроя был возведен в 1958 году.

За почти 65 лет работы строительная компания может похвастаться такими достижениями:

возвела здания самых знаменитых отелей: "Славутич", "Киев"," Казацкий", "Лыбидь" и др.; построила мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне; реконструировала здания Дворца культуры "Украина", Национальной филармонии, спорткомплекса "Олимпийский" принимал финал Евро-2012, тогда НСК посетило около 350 тысяч болельщиков; оборудовала транспортные узлы в районах автовокзала, станции метро "Петровка", Площади Славы, построила многоуровневые транспортные развязки по ул. Телиги и на Севастопольской площади. здание Южного железнодорожного вокзала было построено в рекордно короткие сроки – за 158 дней.

В июне 2018 Киевгорстроя был выделен участок в аренду сроком на 2 года под строительство комплекса ЖК "Радужный". Кадастровый номер участка 8000000000:66:038:0008. Целевое назначение 02.10 "Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

Строительство ЖК "Радужный" в Киеве / Скриншот с Кадастровой карты

Генподрядчиком этого проекта выступает ООО "Укрбуд Инвест". Эта компания работает под брендом "Укрбуд" и считается одним из крупнейших девелоперов Киева.

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Отзывы о ЖК "Радужный" в Киеве

В обсуждении строительства ЖК на форуме портала Domik.ua пользователи сомневаются относительно описания о "тихом зеленом районе".

Зелень вокруг нарисовал дизайнер, ее нет... Площадки вокруг тоже выделены под жилую застройку. Как следствие, таких домов будет не 3, а штук 7-8 от различных застройщиков. Улица Радужная и сейчас уже не тихая. А с введением в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста станет очень оживленным проспектом. В итоге квартал будет окружен с 4 сторон громкими магистральными улицами...Парковки проектом не предусмотрены, а сами дома растут на месте, где сейчас паркуются жители окрестных домов,

– отметил юзер.



ЖК "Радужный" в Киеве: обзор и отзывы

Еще один из корреспондентов констатировал, что вокруг объекта практически нет инфраструктуры и выразил надежду, что с застройкой этого массива и обустройство инфраструктуры подтянется.

ЖК "Радужный" в Киеве: отзывы о строительстве

Обозреватель блога "Где в Киеве жить хорошо?" замечает, что все школы, садики, магазины расположены по другую сторону улиц Вершигоры и Кибальчича, а на картах не обозначены никакие пешеходные переходы в районе нового ЖК.

Заводов вокруг нет, но среди особенностей района – оживленный трафик, который после открытия Подольско-Воскресенского моста через Днепр только усилится. Посмотрите, как его строят.

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