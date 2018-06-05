Журналист рассказал, почему мир стоит на пороге торговой войны

Отказ от глобализации и дальнейшее обособление стран – это не только европейская, но и общемировая тенденция. Причем ее сейчас поддерживает мощная страна мира – США. Дональд Трамп на днях подписал распоряжение о введении заградительных пошлин на ряд товаров из Евросоюза, Китая, Канады и Мексики.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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По его словам, свои действия Трамп мотивировал соображениями национальной безопасности. Мол, слишком много импорта и слишком мало экспорта – это очень плохо для экономики. Может быть и так, но введение пошлины категорически противоречит принципам свободной торговли. Именно поэтому это вызывает ярость всех вышеперечисленных.

"Так, например, Канада дико обиделась на американцев. Министр иностранных дел Канады, украинка Кристина Фриланд сказала, что ее страна "расстроена и обижена" действиями американского президента. Китай пообещал ввести разрушительные пошлины на весь импорт из США, если Трамп не изменит своего решения . Даже Евросоюз грозит страшными карами американским производителям сельхозпродукции их преимущественно республиканских штатов. И это – перед осенними выборами в Конгресс!", – отметил журналист.

Также он отметил, что до 10 июня в Канаде должна состояться встреча лидеров семи индустриально развитых демократий мира – G7. Многие наблюдатели говорят, что эта встреча будет почти полностью посвящена разбору ситуации в мировой торговле.

Введение Трампом пошлин сделало эту ситуацию очень опасной! Мы стоим на пороге мировой войны. Торговой войны, но от этого не намного легче. Если все вокруг начнут вводить пошлины, пострадает экономика всей нашей планеты – без исключения,

– добавил Яковина.

По его мнению, остается надеяться, что участники G7 и Китай как-то все же договорятся с Трампом, иначе нам всем снова придется "затянуть пояс", а обстановка в мире станет еще более напряженной.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 4 июня 2018 года.