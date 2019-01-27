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      "Зливай з гідністю": у Києві відкрилася незвичайна виставка

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      27 січня цивілізований світ відзначає день пам'яті винахідника Томаса Креппера. На честь цієї дати у столичному Музей історії туалету відкрито унікальну виставку.

      Чи можна уявити собі домашній побут без унітазу? Напевно, ні. Це один з головних предметів людства, який постійно еволюціонує – від вигрібного до високотехнологічного. Його сьогодні вже можна взяти з собою в подорож не тільки на землі, але й у космос. Унітаз у тому вигляді, який знайомий нам сьогодні – з бачком для води, з’явився завдяки людині-легенді Томасу Крепперу.

      Хто такий Томас Креппер? Відомий водопровідник, який заснував у Лондоні компанію Crapper & Co. Всупереч поширеній думці, Креппер не був винахідником унітаза, однак він винайшов багато інших корисних речей для туалету. Креппер не тільки першим підняв бачок вгору для дозування і економічного зливу води, але й став першим менеджером, який відкрито рекламував і продавав унітази, що було неприйнятно в XIX столітті. За високу якість продукції Креппера нагородили королівським орденом, а кришка люка з назвою його компанії нині один з визначних експонатів у Вестмінстерському абатстві.

      Томас
      Томас Креппер

      На честь оформлення Креппером першого патенту на зливний бачок ватерклозета (17.01.1861) та до дня його пам'яті (винахідник помер 27.01.1910) в Музей історії туалету (вул. Рибальска, 22) відкрито унікальну виставку "Зливай з гідністю".

      Міфи, легенди, відкриття Томаса Креппера, а також репринтні видання каталогів продукції компанії Crapper & Co, надані англійським колекціонером та послідовником Креппера, будуть представлені в музеї до 5 березня. Вхід на виставку безкоштовний.

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      Цікаві факти про Томаса Креппера

      Томас Креппер – людина-туалет, сортирних справ майстер, сантехнік Її Величності – як тільки не називали його на батьківщині в Великобританії. Ну а в США про таку особистість ніхто навіть не чув, зате його прізвище закріпилось в American English як синонім унітазу.

      Дехто, щоб прославитись, чудить незрозуміло що. А до Томаса Креппера слава прийшла сама собою, бо: а) він присвятив своє життя унітазам, б) його прізвище описує процес, який відбувається в туалеті, а заразом і результат (корінь "crap" в перекладі з англійської означає "гадити" та "лайно"). Оскільки сім’я нашого героя з аграрної частини Англії, спочатку прізвище звучало як Кроппер, від слово "crop" – урожай. Але мало хто роздумує над етимологією, більшість сміється з фінальної версії.

      Так от, в консервативній вікторіанській Англії, де не тільки принцеси не ка*ють, а взагалі ніхто не ка*є, де туалетний папір (незрозуміло навіщо взагалі потрібен) називають евфемізмом "паперові бігуді", Томас Креппер наважився виготовляти і продавати унітази. Причому, не як скромний комівояжер, а з усією помпезністю бізнесмена. На одній з лондонських вулиць в величезній вітрині він виставив свій товар. І побачивши, як перехожі багровіють від сорому перед його крамницею, він поставив туди ще й величезні дзеркала, щоб люди могли споглядати не лише туалети, а й себе на їхньому фоні.

      Магазин Томаса Креппера
      Магазин Томаса Креппера

      Зрештою Томас Креппер став настільки авторитетним, що королівська сім’я замовила в нього обладнання для туалетних кімнат. Саме він установлював санвузли в палаці в Сандрінгемі та був нагороджений за це королівським орденом.

      Одного разу під час робіт до палацу з інспекцією прибув принц Едуард. Він попросив у пана Креппера вогню для сигари. Томас не курив, тож нічим не зміг допомогти. Але з того дня він завжди носив у кишені золотий сірниковий коробок.

      Найбільше досягнення Креппера – зливний туалет (з високим бачком, піднятим так високо, щоб збільшити напір води, а відтак забезпечити нечистотам пряме потрапляння в каналізацію вже після першого зливу). Цей винахід, який здійснив революцію в повсякденному житті, з часом всі почали сприймати як належне, а винахідника забули. Його повернула з небуття книга Уолеса Рейберна "Flushed with pride. The story of Thomas Crapper". Написана легкою і веселою мовою ця біографія нагадує чарівну казку про маленького хлопчика з небагатої сім'ї, про те, як він відправився на навчання до Лондона, як працював підмайстром, як заснував свій бізнес і став відомим королівським водопровідником. Це була казка про Попелюшку. Тому читачі вирішили, що персонаж цей – вигаданий, а книга – суцільна белетристика. Проте історія їх дуже зворушила, книга стала справжнім бестселером і не раз перевидавалася. А потім з’явилися інші біографії та статті про сера Туалета.

      Зливний бачок Томаса Креппера
      З часом навіть побудували "пам’ятник" видатному винаходу Креппера – зливному толчку. На одному з вітражів церкви Святого Лаврентія в Хатфілді був зображений ватерклозет. Хоча фаянсові унітази, як правило, білі, у вітражі зобразили його чорним, бо білий колір в храмі традиційно асоціюється з високими божественними поняттями, ну а туалет – це річ земна, на думку багатьох віруючих навіть сороміцька.

      Хтось казав, що клозету не місце на вітражі. Але більшість британців визнали, що зображення предмета, який рятує людство від загибелі у власних нечистотах, не може буди зайвим ні в будинку, ні в храмі.

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Киева Анонс Выставка Публикации
      Источник: 24 Канал
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