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Звездопад Персеиды: где украинцам наблюдать за самым ярким явлением года

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Звездопад Персеиды: где и когда смотреть
Звездопад Персеиды: где и когда смотреть / Фото из открытых источников

В эти выходные украинцы будут иметь возможность увидеть самый яркий звездопад года – Персеиды. Самый активный поток метеоров будет в ночь с 11 на 12 июля.

Об этом сообщает ТСН.

Звездопад начался еще 9 августа, а пик приходится на ночь 11 августа и 12 августа в 22:00. Также ярким явление будет в ночь на 13 августа, после полуночи.

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Лучше всего наблюдать за звездопадом на открытой территории за городом, ведь свет города может затмить явление.

Де дивитись на зорепад Персеїда
Где смотреть на звездопад Персеиды

Что такое звездопад Персеиды?Это явление, которое образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, вследствие чего и образуется "звездный дождь".

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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