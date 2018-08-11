Звездопад Персеиды: где украинцам наблюдать за самым ярким явлением года

В эти выходные украинцы будут иметь возможность увидеть самый яркий звездопад года – Персеиды. Самый активный поток метеоров будет в ночь с 11 на 12 июля.

Об этом сообщает ТСН.

Звездопад начался еще 9 августа, а пик приходится на ночь 11 августа и 12 августа в 22:00. Также ярким явление будет в ночь на 13 августа, после полуночи.

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Лучше всего наблюдать за звездопадом на открытой территории за городом, ведь свет города может затмить явление.



Где смотреть на звездопад Персеиды

Что такое звездопад Персеиды?Это явление, которое образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, вследствие чего и образуется "звездный дождь".

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