Заборона на хизування: чому Росія мовчить про застосування міжконтинентальної ракети

Росія 21 листопада застосувала по Україні міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж", але цього разу вирішила приховати свої злочини. Так під час брифінгу представниця російського МЗС отримала вказівку не коментувати цю тему.

Досить дивно, чому окупанти вирішили не хизуватися ударом по мирному українському місті. Як розповів 24 Каналу політолог Олег Лісний, для такої поведінки кремлівських чиновників є просте пояснення.

До теми Страшна ударна сила: що відомо про балістичні ракети РС-26 "Рубеж" і чи може ППО їх перехопити

Чому Росія мовчить

Коли ти застосовуєш якусь зброю, то маєш бути готовий до того, що про це дізнається не тільки твоя жертва, але й сусіди, вороги та друзі. Можна припустити, що Путін наказав застосувати ракету як відповідь на дозвіл США використовувати ATACMS по Росії. Це було б зрозуміло.

Але далі починається "біполярка", бо спершу росіяни кажуть, що мають помститися, показати на що здатні. Вони це роблять, але потім просто тиша. Це дуже дивує,

– зауважив політолог.

Отже, судячи з такої поведінки, можна сказати що росіяни мовчать, бо удар виявився не результативним. Він не приніс нічого, що можна було б "продати" російському народу як перемогу.

Можливо це заборона виключно для вжитку всередині, адже не вийшло зробити фурор, тому й не варто підіймати келихи. Треба просто промовчати й придумати новий злочин щодо України,

– підкреслив Олег Лісний.

Він додав, що, як правило, росіяни вміють "найкраще мститися" саме цивільним людям, житловим будинкам, лікарням, гуртожиткам. Але заборона на хизування навряд чи пов'язана з тим, що Путін боїться Сі Цзіньпіна чи Дональда Трампа. Він просто не може успішно представити те, що сталося всередині своєї країни.

Нагадаємо, під час брифінгу до речниці МЗС Марії Захарової подзвонили й наказали не коментувати нічого, що стосується застосування міжконтинентальної ракети. Від коментарів також відмовився "рупор Кремля" Дмітрій Пєсков і сказав звертатися до військових.