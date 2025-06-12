"Невдалий реверанс": навіщо Рубіо привітав із днем Росії

Держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із днем Росії і заявив, що Америка "прагне конструктивної взаємодії з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною". У такий спосіб він намагається демонструвати готовність США виступити посередником у діалозі між Європою, Росією та Україною.

Такою думкою з 24 Каналом поділився спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що Сполучені Штати Америки хочуть бути медіатором, а не країною, яка ухвалює системні й рішучі рішення, чого зазвичай очікують від них як від світового лідера. За його словами, вітання Рубіо виглядає жалюгідно.

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Навіщо Рубіо привітав з днем Росії

Богданов зауважив, що слова Рубіо ще можна було б зрозуміти, якби в риториці президента США Дональда Трампа та його адміністрації переважала думка, що російський народ є жертвою злочинного режиму. Таке розділення мало б хоч якусь логіку – хоча воно було б усе одно суперечливим і лицемірним.

Однак ми бачимо, що і його адміністрація, і сам Трамп, навпаки, намагаються бути товаришами не з "поневоленим" російським народом, а з російською владою як явищем у світовій політиці,

– наголосив Юрій Богданов.

Жодного чіткого розділення між народом і режимом, як це було, скажімо, під час Другої світової війни щодо нацистської Німеччини, не спостерігається.

Так, Рубіо не вітає безпосередньо Владіміра Путіна – він звертається саме до народу. Він ніби намагається провести межу між народом і владою.

Це реверанс в очікування перемовин, але він слабкий,

– наголосив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Але водночас у заявах і Трампа, і Рубіо відсутня будь-яка критика режиму, не згадуються жертви нинішньої війни, не згадується й російська опозиція, яка або знищена, або маргіналізована.