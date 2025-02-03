У дії буде й "план Зеленського": про які поступки в переговорах говорить Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вкотре заявив про завершення російсько-української війни шляхом переговорів. Він стверджує, що треба діяти у межах жорсткої дипломатії, повторюючи, що обидві сторони мають чимось поступитися.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, які поступки у переговорах мав на увазі Рубіо. До того ж держсекретар США сказав, що від самого початку існувала нечесність, яка полягала у тому, що адміністрація Джо Байдена змусила людей повірити, що Україна може перемогти Росію. На цьому тлі Рубіо розкритикував попередній підхід підтримки Києва.

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Що означають слова Рубіо про поступки

Дональд Трамп, як раціональна людина, хоче зупинити бойові дії по лінії розмежування та почати перемовини. Росіяни категорично проти цього. На думку політолога, американці примушуватимуть росіян до перемовин у різний спосіб, але вони навіть не підозрюють, наскільки трухлява Росія зсередини.

Для того, щоб вийти на позицію, як сказав Рубіо, що хтось повинен поступитися, треба прибрати Владіміра Путіна. Якщо США почнуть прибирати Путіна, то я думаю, що у Росії почнеться сирійський сценарій. Зокрема, на Кавказі може досить швидко розпочатися війна,

– мовив Загородній.

Він закликав не лякатися слів держсекретаря США. Тренд, який задали американці, зокрема Трамп, позитивний для України, але ми повинні напружуватися, тобто продовжувати завдавати ударів по Росії. Адже коли у країни-агресорки розвалюватимуться логістичні шляхи, не буде можливості експортувати нафту та відбуватимуться інші проблеми, все це змусить Кремль йди на поступки.

Володимир Зеленський вже починає говорити, мовляв, розмовляймо з росіянами з лінії 24 лютого 2022 року. А потім спливе мирний план Зеленського, за який проголосували в ООН, який передбачає, що росіяни повинні покинути всю територію України, виплатити репарації тощо. Є дипломатичне підґрунтя тиску на росіян, аби вони тікали з України,

– зазначив політолог.

До слова, Рубіо також вважає, що через війну та масову еміграцію Україна відкинута на 100 років назад, а її майбутнє під загрозою. Президент України відреагував на слова державного секретаря США та запросив його відвідати Україну, щоб побачити наслідки російської агресії.

Який натяк Трамп зробив Путіну

Водночас путінські посіпаки кажуть, що ключовим для майбутніх мирних переговорів є не територія, а усунення першопричин війни, які у Росії окреслюють, як "експансію НАТО у Східну Європу".

Є все великі мрії, які нічим не закінчаться для росіян, адже, судячи з риторики Трампа, у Білому домі взагалі взяли курс на знесення Путіна,

– додав Загородній.

За його словами, заява Такера Карлсона про те, що Джо Байден з Ентоні Блінкеном нібито хотіли усунути російського диктатора, це насправді натяк на те, що така опція існує. Мовляв, попередня адміністрація президента США не змогла це реалізувати, а зараз у Білому домі більш рішуча людина, яка може віддати такий наказ.