У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт з чеченцями
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Українські захисники ні на мить не перестають давати відсіч російським окупантам. У Рубіжному їм вдалося атакувати командний пункт з чеченцями.
Українські воїни мужньо тримають лінію оборони. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про останні успіхи наших захисників.
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ЗСУ дуже вмотивовані, бо більшої мотивації, ніж захищати своїх близьких та землю немає. Мотивація росіян зрозуміла – знищення всіх українців, всіх міст тотально. Тож наші тримають міцно лінію оборони. Ба більше, є проміжкові, але хороші новини,
– розповів Гайдай.
Останні успіхи наших військових
- Українські захисники завдали влучного удару по базі ПВК "Вагнер" в окупованому у 2014 році Стаханові. Під час потужної пожежі, яка виникла після атаки, врятуватись вдалося лише одному ворожому найманцю.
- У Сєвєродонецьку ворожі війська намагалися провести нараду в будинку хіміків, однак "щось пішло не так". Що саме трапилося невідомо. Ймовірно, ЗСУ атакували скупчення ворога. Є загиблі та поранені.
- У Рубіжному накрили командний пункт з чеченцями.
Голова ОВА наголосив, що ніхто не сидить і не спостерігає, як ворог руйнує наші міста та села. Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб прогнати росіян.
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Втрати ворога станом на ранок 12 червня
- особового складу 32 150 осіб ліквідовано;
- танків – 1 430 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 484 одиниць;
- артилерійських систем – 715 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 226 одиниць;
- засоби ППО – 97 одиниць;
- літаків – 212 одиниць;
- гелікоптерів – 178 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 одиниць,
- крилаті ракети – 125 одиниць,
- кораблі /катери – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 одиниць;
- спеціальна техніка – 54 одиниць.
Актуально Лежать на вулиці штабелями: окупанти складають тіла своїх убитих просто неба
Лише за минулу добу наші військові ліквідували щонайменше 100 окупантів, 11 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 3 одиниці артилерійських систем, 4 одиниці РСЗВ, 3 безпілотники, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.Зверніть увагу! Втрати російської армії у війні проти України зростають кожного дня. Кількість поранених – колосальна. Щоб лікувати постраждалих бійців, загарбникам довелося відкрити новий польовий госпіталь у Бєлгородській області. Облаштовуватиме його 442-й військовий клінічний госпіталь з Санкт-Петербурга.
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