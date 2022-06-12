У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт з чеченцями

12 червня 2022 , 09:27
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Українські захисники ні на мить не перестають давати відсіч російським окупантам. У Рубіжному їм вдалося атакувати командний пункт з чеченцями.

Українські воїни мужньо тримають лінію оборони. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про останні успіхи наших захисників.

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ЗСУ дуже вмотивовані, бо більшої мотивації, ніж захищати своїх близьких та землю немає. Мотивація росіян зрозуміла – знищення всіх українців, всіх міст тотально. Тож наші тримають міцно лінію оборони. Ба більше, є проміжкові, але хороші новини,
– розповів Гайдай.

Останні успіхи наших військових

Голова ОВА наголосив, що ніхто не сидить і не спостерігає, як ворог руйнує наші міста та села. Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб прогнати росіян.

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Втрати ворога станом на ранок 12 червня

  • особового складу 32 150 осіб ліквідовано;
  • танків – 1 430 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3 484 одиниць;
  • артилерійських систем – 715 одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню – 226 одиниць;
  • засоби ППО – 97 одиниць;
  • літаків – 212 одиниць;
  • гелікоптерів – 178 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 одиниць,
  • крилаті ракети – 125 одиниць,
  • кораблі /катери – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 одиниць;
  • спеціальна техніка – 54 одиниць.

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Лише за минулу добу наші військові ліквідували щонайменше 100 окупантів, 11 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 3 одиниці артилерійських систем, 4 одиниці РСЗВ, 3 безпілотники, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Зверніть увагу! Втрати російської армії у війні проти України зростають кожного дня. Кількість поранених – колосальна. Щоб лікувати постраждалих бійців, загарбникам довелося відкрити новий польовий госпіталь у Бєлгородській області. Облаштовуватиме його 442-й військовий клінічний госпіталь з Санкт-Петербурга.

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Автор: Софія Мінджоса