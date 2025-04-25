У підрозділі "Фенікс" розкрили унікальні деталі підготовки пілотів БпЛА на власній базі
- Підрозділ "Фенікс" має змогу готувати військовий за деякими напрямками на базі свого підрозділу.
- Так пілоти БпЛА отримують актуальні знання та готові до теперішніх викликів.
- Заступник начальника головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Андрій Полторацький розповів про підготовку у підрозділі.
Підрозділ ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" продовжує зростати. Там є все для того, аби стати професіоналом в роботі з дронами.
Про це 24 Каналу розповів заступник начальника головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Андрій Полторацький. За його словами, у підрозділі зацікавлені в тому, аби доброволець отримав максимально якісне та комплексне навчання.
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Підрозділ продовжує зростати
Як наголосив військовий, навчання в підрозділі проходить поетапно. Якщо людина прийшла з цивільного життя, то спершу вона обирає собі напрямок, який їй сподобається. Далі йде базова загальновійськова підготовка. Вже після того триває фахова підготовка, яка може відбуватися і на базі підрозділу. Все залежить від обраної професії
Одна з важливих можливостей, яку надає підрозділ – навчання на власній базі. Майбутній пілот отримає саме ті знання, які зараз є актуальними.
Це дуже позитивний крок. Навчальний центр має програму. Він йде суто по ній. У нас програма змінюється. Ми навчали одному. Побачили, що це вже на фронті не працює. Завтра вже будемо навчати іншому, бо ми знайшли рішення. І пілот вчиться тому, що зараз актуальне. Він готовий до теперішніх викликів,
– розповів військовий.
Згодом, після навчання, коли пілот вже освоїть керування дроном та буде готовий, він разом з досвідченими побратимами вирушає на позицію. Все відбувається під наглядом. Всім завжди підкажуть та допоможуть.
Зверніть увагу! Приєднатися до РУБпАК "Фенікс" можете за посиланням на сайті підрозділу.
Нагадаємо, бійці з підрозділу "Фенікс" поділилися деталями своєї роботи. До прикладу, нещодавно вони знищили 5 російських танків, РСЗВ "Град", 5 бойових броньованих машин, ЗРК "Стріла" тощо.