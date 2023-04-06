Оборона не спрацює: рух "Атеш" пробрався на будівництво фортифікацій у Криму

Загарбники у Криму перелякані. Вони бояться приходу ЗСУ, тому активно розбудовують там фортифікаційні споруди.

Втім, загарбники й не здогадуються, що за всіма їхніми діями спостерігають українські партизани. Навіть більше, агенти руху "Атеш" присутні на будівництві оборони по всьому півострову.

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Партизани присутні на будівництві оборони по всьому Криму

У партизанському русі "Атеш" заявили, що їхні агенти присутні на будівництві фортифікаційних споруд по всьому Криму. Зокрема окупанти в Армянську, за їхніми даними, поспішають підготувати оборонні споруди до приходу ЗСУ.

Однак вони не знали, що за всім цим зсередини спостерігає підпілля. Українські сили знають про них та їхні плани все, тому оборона не спрацює.

"Атеш" – серед вас!,

– нагадали окупантам партизани.

Українські партизани слідкують за окупантами у Криму / Фото руху "Атеш"

"Атеш" — партизанський рух, що діє на території тимчасово окупованих територій України, а також у Росії. Його створили українці та кримські татари у вересні 2022 року як відповідь на російське вторгнення. (Інформація з відкритих джерел)

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Рух "Атеш" уважно спостерігає за російськими загарбниками