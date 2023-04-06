Оборона не спрацює: рух "Атеш" пробрався на будівництво фортифікацій у Криму
Джерело:Рух "Атеш"
Загарбники у Криму перелякані. Вони бояться приходу ЗСУ, тому активно розбудовують там фортифікаційні споруди.
Втім, загарбники й не здогадуються, що за всіма їхніми діями спостерігають українські партизани. Навіть більше, агенти руху "Атеш" присутні на будівництві оборони по всьому півострову.
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Партизани присутні на будівництві оборони по всьому Криму
У партизанському русі "Атеш" заявили, що їхні агенти присутні на будівництві фортифікаційних споруд по всьому Криму. Зокрема окупанти в Армянську, за їхніми даними, поспішають підготувати оборонні споруди до приходу ЗСУ.
Однак вони не знали, що за всім цим зсередини спостерігає підпілля. Українські сили знають про них та їхні плани все, тому оборона не спрацює.
"Атеш" – серед вас!,
– нагадали окупантам партизани.
"Атеш"— партизанський рух, що діє на території тимчасово окупованих територій України, а також у Росії. Його створили українці та кримські татари у вересні 2022 року як відповідь на російське вторгнення. (Інформація з відкритих джерел)
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Рух "Атеш" уважно спостерігає за російськими загарбниками
- 5 квітня партизани руху показали фото російської лінію оборони у Криму. А саме місця будівництва фортифікаційних споруд біля Новопавлівки, що розташована у Красноперекопському районі.
- "Ми знаємо про кожен окоп, траншею і вогневі позиції, які готують загарбники для своєї оборони, що вже провалилася. Ми гарантуємо, що ці окопи будуть братською могилою для окупантів", – підкреслили партизани. Того ж дня, проте трохи раніше, в "Атеш" заявили, що їм вдалося проникнути на завод з виготовлення боєприпасів у Росії.
- Мовиться про липецький завод "Вільний Сокіл", координати якого – 52.626556, 39.653833. Військовий партизанський рух оприлюднив не лише геолокацію, але й навіть відео того, як виготовляють боєприпаси.