Рух Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію

Рух проти расової дискримінації Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію миру 2021 року. Ініціатива пішла з Норвегії – від депутата парламенту Петтера Ейде.
Джерело: The Guardian
Ейде мотивував своє рішення тим, що рух Black Lives Matter протистоїть расизму вже не тільки у США. Його заклик до системних змін розлетівся по всьому світу.
Цікаво, що Знаменитих шпигунів Сноудена й Ассанжа теж висунули на Нобелівську премію миру
Рух BLM номінувати на Нобелівську премію миру
Петтер Ейде вважає, що одна з ключових проблем, з якими люди стикаються і в Америці, і в Європі, і в Азії – це посилення конфлікту, який грунтується на нерівності.
Black Lives Matter став дуже важливим всесвітнім рухом боротьби з расовою несправедливістю. Активісти домоглися величезного успіху в підвищенні глобальної свідомості та обізнаності про расову несправедливість,
– заявив норвезький депутат.
Що важливо, учасникам руху вдалося "мобілізувати людей з усіх соціальних груп, а не тільки афроамериканців, не тільки пригноблених – це широкий рух, який відрізнявся від попередників".Варто знати: кандидатуру на Нобелівську премію миру може висунути будь-який політик національного рівня. У 2021 заявки можна подати до 1 лютого, переможця визначать у жовтні, а нагородять 10 грудня.
У 2020 номінантів було понад 300, у підсумку премію віддали Світовій продовольчій програмі.
Що слід знати про Black Lives Matter
- Рух BLM (Black Lives Matter) заснували ще у 2013. Того року суд у США виправдав людину, яка застрелила темношкірого американця Трейвона Мартіна.
- У 2014 рух вже організовував масштабні протести – зокрема, після смертей Майкла Брауна та Еріка Гарнера.
- А у 2020 після загибелі Джорджа Флойда рух став відомий у всьому світі.
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