Укрзалізниця відновлює рух ділянкою колії на Хмельниччині: була закрита через російську атаку

У ніч на 13 травня країна-терористка здійснила масовану атаку на Хмельницьку область, внаслідок чого для пасажирських поїздів була закрита ділянка колії. Однак через декілька днів Укрзалізниця отримала дозвіл на відновлення руху.

Відтак усі наступні рейси курсуватимуть своїми традиційними маршрутами. Зокрема, мовиться про рейси через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

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Продовжать курсувати додаткові електропоїзди

При цьому у компанії зазначили, що до кінця 16 травня продовжать курсувати за розкладом додаткові електропоїзди для "резервних" пересадок. Їх залишили задля підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом.

Однак на випадок, якщо у пасажирів виникнуть додаткові запитання, в Укрзалізниці закликали звертатися через застосунок або за телефонним номером.

Ми на зв'язку 24/7 через застосунок (який, до речі, варто встановити хоча б заради оперативних сповіщень), а також за номером 0800503111,

– зазначили у компанії.

Задля зручності пасажирів працювали багато людей

В Укрзалізниці попросили вибачення в усіх пасажирів, чиї плани раптово вимушено змінились. А також зазначили, що робили усе можливе для зручності пасажирів.

Ми усвідомлюємо, що пересадкові маршрути забирають більше часу, нервів та зусиль, тож намагалися знайти максимально зручні рішення. Ваш зворотний зв'язок зараз важливий для аналізу нашої роботи – на вокзалах, у вагонах, інформування в цілому,

– повідомили в компанії-перевізнику.

Окрім того, Укрзалізниця подякувала залізничникам. Адже вони "працювали над відновленням інфраструктури й були готові поновити рух менш ніж за добу після атаки".

"Також дякуємо за співпрацю колегам з ДСНС та Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Також вдячні друзям із WOG Cafe та Coca-Cola за турботу про пасажирів на особливо довгих маршрутах", – написали на офіційному каналі компанії.

Обстріл Хмельниччини 13 травня: коротко