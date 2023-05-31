Проїзд Гаванським мостом у Києві буде відновлено: Кличко озвучив терміни

Гаванський міст у Києві закрили після падіння уламків російської ракети 29 травня. Тоді стався черговий масований обстріл столиці. Утім, рух мостом буде відновлено вже сьогодні до вечора.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал. Він нагадав, що рух мостом було припинено вдень у понеділок.

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Які були руйнування

Внаслідок атаки була пошкоджена частина дорожнього покриття – її вже відремонтували відповідні служби. А також відновлено мережі освітлення, які теж були пошкоджені через падіння уламків ракети.

Зараз новий асфальт відстоюється і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий,

– зазначається у повідомленні.

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