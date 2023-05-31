Проїзд Гаванським мостом у Києві буде відновлено: Кличко озвучив терміни
Гаванський міст у Києві закрили після падіння уламків російської ракети 29 травня. Тоді стався черговий масований обстріл столиці. Утім, рух мостом буде відновлено вже сьогодні до вечора.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал. Він нагадав, що рух мостом було припинено вдень у понеділок.
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Які були руйнування
Внаслідок атаки була пошкоджена частина дорожнього покриття – її вже відремонтували відповідні служби. А також відновлено мережі освітлення, які теж були пошкоджені через падіння уламків ракети.
Зараз новий асфальт відстоюється і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий,
– зазначається у повідомленні.
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Ракетний удар по столиці 29 травня: що відомо
- Після нічного обстрілу Росія завдала ракетного удару по Києву вдень 29 травня. По обіді пролунали звуки повітряної тривоги і майже одразу чулися перші вибухи. У КМВА зазначили, що працює ППО. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи та повідомив, що їх зафіксували в центральній частині міста.
- Зокрема, в Оболонському районі частина ворожої ракети впала на проїжджу частину. Рятувально-пожежні служби оперативно ліквідували загорання.
- Також уламки впали в Подільському районі та Деснянському. Їх знайшли на території одного з парків. Загалом у Києві виявили 6 уламків ракет.
- Внаслідок ракетної атаки відомо про постраждалого в Подільському районі. Йому оперативно надали медичну допомогу та ушпиталили.
- У Повітряних силах України повідомили, що ворог бив "Іскандерами" з півночі Росії. Речник Юрій Ігнат не наголошував на типі озброєення. Утім, зазначив, що є різні модифікації: "Іскандер-М" – балістична ракета та "Іскандер-К" – крилата ракета.