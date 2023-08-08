Рух Кримським мостом знову перекривали: яка причина

Росія перекривала рух Кримським мостом, що з'єднує український тимчасово окупований Крим з Росією. Інцидент трапився пізно ввечері 7 серпня.

Російські телеграм-канали написали причину зупинки руху через міст. Варто зауважити, що останнім часом в росіян дуже тривожно й навіть виникли черги та паніка в Криму через атаки по мостах у Чонгарі та Генічеську, пише 24 Канал.

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Що відбувалось на Кримському мосту

Російський телеграм-канал повідомив, що одне з цивільних суден нібито передало інформацію, що в акваторії Чорного моря плаває невідомий об'єкт, схожий на надводний безпілотник.

Рух Кримським мостом перекрили більш ніж на годину через інформацію про надводного безпілотника,

– повідомили росіяни.

За їхніми даними, рух мостом перекрили орієнтовно о 22:15 7 серпня. Після перекриття працівники спецслужб перевірили інформацію, проте вона нібито не підтвердилася.

Вже о 23:31 7 серпня рух Кримським мостом відновили. Окупаційна "влада" не коментувала інцидент.

Тривожно Кримському мосту: коротко