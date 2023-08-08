Рух Кримським мостом знову перекривали: яка причина
Росія перекривала рух Кримським мостом, що з'єднує український тимчасово окупований Крим з Росією. Інцидент трапився пізно ввечері 7 серпня.
Російські телеграм-канали написали причину зупинки руху через міст. Варто зауважити, що останнім часом в росіян дуже тривожно й навіть виникли черги та паніка в Криму через атаки по мостах у Чонгарі та Генічеську, пише 24 Канал.
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Що відбувалось на Кримському мосту
Російський телеграм-канал повідомив, що одне з цивільних суден нібито передало інформацію, що в акваторії Чорного моря плаває невідомий об'єкт, схожий на надводний безпілотник.
Рух Кримським мостом перекрили більш ніж на годину через інформацію про надводного безпілотника,
– повідомили росіяни.
За їхніми даними, рух мостом перекрили орієнтовно о 22:15 7 серпня. Після перекриття працівники спецслужб перевірили інформацію, проте вона нібито не підтвердилася.
Вже о 23:31 7 серпня рух Кримським мостом відновили. Окупаційна "влада" не коментувала інцидент.
Тривожно Кримському мосту: коротко
- Вперше вибухи на Кримському мосту були ще 8 жовтня 2022 року. Тоді ворогам прилетіло по залізничній гілці мосту. Там спалахнула сильна пожежа.
- Вдруге вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня 2023 року. Вони пошкодили дорожнє полотно на прольотах. Окрім того, опори також були пошкоджені.
- Окупанти після першої атаки мали поремонтувати міст нібито до 1 липня 2023 року, та вже після другого удару заявили, що ремонтуватимуть його до 31 грудня 2023 року.
- Джерела 24 Каналу пояснювали, що на відновлення Кримського мосту підуть роки. Адже там треба встановити кілька плит, відновити опори, провести повну перевірку всієї конструкції. Та навіть це не гарантує, що міст буде безпечним.