ССО опублікували фільм "Ворон-Месник": він присвячений учасникам Руху опору на ТОТ
- Сили спеціальних операцій випустили мініфільм "Ворон-Месник", присвячений учасникам Руху опору на тимчасово окупованих територіях.
- Фільм закликає громадян приєднуватися до підпілля для протистояння ворогу і показує, як українці щодня протидіють окупантам.
- У стрічці демонструються різні способи опору, від відстеження координат ворога до протидії пропаганді, під керівництвом Сил спеціальних операцій.
Сили спеціальних операцій випустили мотиваційний мініфільм "Ворон-Месник". Стрічка присвячена учасникам Руху опору ССО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
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Що відомо про фільм "Ворон-Месник"
Військові розповіли, що короткий фільм "Ворон-Месник" закликає громадян приєднуватися до українського підпілля на тимчасово окупованих територіях для протистояння ворогу. У стрічці показані українці, які щодня протидіють окупантам різними способами.
Кожен з героїв робить великий внесок у роботу підпілля, створюючи ланцюг. Зрештою це призводить до проблем, які далі мають російські загарбники.
Один громадянин відстежує координати ворога, інший – поширює агітацію та протистоїть ворожій пропаганді, ще хтось – виконує ключове бойове завдання. Все це злагоджено працює під керівництвом Сил спеціальних операцій, утворюючи єдиний механізм, що зрештою приносить результат.
Методи та способи опору – незліченні. Мета – одна!
– написали у ССО.
Фільм "Ворон-Месник" від ССО: дивіться онлайн
Зверніть увагу! Сили спеціальних операцій закликають громадян долучатися до Руху опору на тимчасово окупованих територіях. Це можна зробити на сайті – за посиланням.