В Укрзалізниці сказали, чи можуть зупиняти поїзди під час обстрілів

Росіяни вдарили по Дніпру 24 червня. Внаслідок цієї варварської атаки було пошкоджено поїзд із пасажирами. В УЗ сказали, що роблять під час обстрілів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ 24".

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Чи можна зупиняти поїзди на час російських атак

Олександр Шевченко, керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці", пояснив: призупиняти рух поїздів під час обстрілів не вдасться.

Він запевнив, що в компанії розуміють і прораховують ризики, адже потяги курсують з першого дня повномасштабної війни. Сценарії реагування в УЗ мають.

Залізниця – це єдина екосистема, в якій один зупинений поїзд може вплинути на рух іншого. Якщо він зупиниться, то інші не зможуть його об'їхати,

– сказав Шевченко.

Укрзалізниця перевозить пасажирів, дітей, поранених з фронту, дипломатичних осіб, стратегічні вантажі. Є потяги реанімації, медичні поїзди, евакуаційні. Тобто є поїзди, які мають продовжувати рух за будь-якої ситуації.

"Поїзд – це рухома мішень, в яку набагато важче влучити, аніж у статичну. Тому він є відносно безпечним об'єктом", – додав представник УЗ.

Компанія цілодобово моніторить ситуацію, а там, де це потрібно, має зв'язок із військовими. Водночас треба розуміти, що такі випадки все одно будуть.

Нагадаємо, поїзд №52 Одеса – Запоріжжя пошкодила вибухова хвиля під час атаки балістикою по Дніпру. Частина рейсів затримується.