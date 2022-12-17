Хочуть затягнути нас в пастку, – військовий оглядач про рух росіян на лівому березі Херсонщини

У ЗСУ повідомили, що росіяни почали рух в районі Нової Каховки. Лунають заяви, нібито окупанти готові вийти з цього міста. Проте експерти вважають, що такий "відхід" росіян на лівобережжі Херсонщини може виявитися пасткою.

Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко. Він наголосив, що насправді окупанти там відсуваються подалі від нашої артилерії та систем HIMARS.

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За його словами, росіяни хотіли б заманити нас у пастку, щоб розтягнути наші сили по лінії фронту. "Вони намагаються реалізувати цей план", – сказав експерт.

Це дійсно може бути пастка від окупантів. Першочергово – окупанти відходять від нашої артилерії, друге – вони хочуть затягнути поближче ЗСУ, третє – це їхній план по відтягуванню лінії фронту,

– пояснив Мусієнко.

Він додав, що росіяни робили подібне в Пологах на окупованій території Запоріжжя. "Там вони відійшли, бо наша артилерія почала потужно по них відпрацьовувати", – зазначив військовий оглядач.

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