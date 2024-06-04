Польські протестувальники знову заблокували рух транспорту на одному з пунктів пропуску
Джерело:ДПСУ
Польські протестувальники не випускають вантажівки на виїзд з України. Натомість до країни транспорт пускають, однак теж з обмеженням.
Блокування почалося на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". У ДПСУ розповіли, що на виїзд з України вантажівки у бік Польщі не пропускають взагалі.
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В Україну вантажівки пропускають, але за графіком
У ДПСУ повідомили, що польські протестувальники пропускають вантажівки на вʼїзд в Україну за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.
Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі,
– повідомили прикордонники.
Нагадаємо, що представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.
Як довго триватиме блокада
У Державній митній службі України повідомили, що поляки планують проводити акцію протесту другої половини дня 6 червня. Прикордонники підкреслили, що очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
Варто зауважити, що пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту.
Що передувало
- У листопаді 2023 року почалися тривалі протести на кордоні з Польщею. Польські аграрії стверджували, що українські водії та імпорт сільськогосподарської продукції підривають польський ринок.
- Блокування кордону тривали всю зиму й половину весни. Лиш у квітні поляки почали розблоковувати пункти пропуску.
- Євросоюз пішов на поступки польським фермерам й виділив для них велику фінансову підтримку – додаткова дотація на 1 тонну реалізованої пшениці сягатиме від 50 до 70 євро.