"Руки геть від України": в Берліні провели акцію протесту проти війни в Україні

Українці та небайдужі громадяни інших країн вийшли на акцію вранці 30 січня в Берліні. Вони продемонстрували, що виступають проти війни та закликали федеральний уряд вплинути на Росію.

Демонстрацію назвали "Війна не має кордонів!" Фотографії з акції опублікувало українське посольство в Німеччині.

До теми Не зброєю, – у Бундестазі закликають вирішити конфлікт з Росією дипломатією

Українці в Німеччині звернулись до федерального уряду

Учасники вважають, що офіційний Берлін може використати свій вплив на Москву, аби зупинити агресію проти України. Десятки людей прийшли з синьо-жовтими прапорами та стягами кримськотатарського народу. Вони тримали в руках плакати, на яких було написано: "Путін – відповідальний за війну в Європі", "Занепокоєння – недостатньо", "Росіє, іди додому".

У коментарях під дописом посольства люди зазначили, що схожі акції також відбулись у Дрездені та Кельні. Також демонстрацію мають організувати і 6 лютого у Мюнхені.

Дивіться фото з акції "Війна не має кордонів" / Фото посольства України в Німеччині:

Тим часом німецький уряд вкотре наголосив на своїй позиції – не надавати зброю Україні. У Берліні переконують, що ситуацію можна вирішити дипломатичним шляхом.

Читайте також Нерішучість щодо Росії б'є по репутації Німеччини, – глава Мюнхенської конференції

Коротко про заяви Німеччини щодо можливої ескалації:

Тим часом британці вчили українських військових використовувати передану зброю: відео

Текст публікації посольства України у ФРН:

Сьогодні, 30 січня, у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави