"Руки геть від України": в Берліні провели акцію протесту проти війни в Україні
Українці та небайдужі громадяни інших країн вийшли на акцію вранці 30 січня в Берліні. Вони продемонстрували, що виступають проти війни та закликали федеральний уряд вплинути на Росію.
Демонстрацію назвали "Війна не має кордонів!" Фотографії з акції опублікувало українське посольство в Німеччині.
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Учасники вважають, що офіційний Берлін може використати свій вплив на Москву, аби зупинити агресію проти України. Десятки людей прийшли з синьо-жовтими прапорами та стягами кримськотатарського народу. Вони тримали в руках плакати, на яких було написано: "Путін – відповідальний за війну в Європі", "Занепокоєння – недостатньо", "Росіє, іди додому".
У коментарях під дописом посольства люди зазначили, що схожі акції також відбулись у Дрездені та Кельні. Також демонстрацію мають організувати і 6 лютого у Мюнхені.
Дивіться фото з акції "Війна не має кордонів" / Фото посольства України в Німеччині:
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Коротко про заяви Німеччини щодо можливої ескалації:
- Уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Причиною називають те, що експорт зброї у "кризові регіони". неможливий.
- Також глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що вступ України в НАТО – не на часі.
- Замість озброєння у Берліні пообіцяли надати Україні 5 тисяч захисних касок.
- Таку позицію уряді підтримують і самі німці. 61% опитаних громадян Німеччини – проти поставок зброї Україні.
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Текст публікації посольства України у ФРН:
Сьогодні, 30 січня, у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави